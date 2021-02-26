Корпорация McDonald's, используя специальное секретное разведывательное подразделение, уже несколько лет шпионит за своими сотрудниками, выступающими за повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час. В компании сбор данных о работниках связывают с необходимостью выявления возможной протестной активности, которая может поставить под угрозу безопасность персонала и клиентов.

Как говорится в расследовании Vice, аналитики секретного разведывательного управления McDonald's, находящиеся в офисах в Чикаго и Лондоне, следят за деятельностью общественного движения Fight for $15, которое с 2012 года организовывает забастовки и протесты работников сферы фастфуда в США и других странах. Специальные «агенты» пытаются выявить своих сотрудников, которые контактируют с этой организацией.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, целью McDonaldʼs и его секретного подразделения является сбор «стратегических разведданных» о «контрагентах» компании, а также «политической информации о сложных политических условиях на сложных рынках, которые могут вызвать серьезные сбои в бизнесе и повлиять на возврат инвестиций». В числе прочего компания отслеживала, «как и где Fight for $15 атакует бренд [McDonald's]» или «как Fight for $15 реализует свои цели на 2020 год». Для слежки за активистами разведывательная служба McDonald's использовала инструменты мониторинга соцсетей и фейковые аккаунты.

Движение Fight for $15 быстро распространилось по территории Соединенных Штатов. Его участники организовывали забастовки и акции протеста в более чем 150 городах. В 2014 году тысячи протестующих частично блокировали офисы McDonald's в Оук-Бруке, штат Иллинойс. Это была крупнейшая акция протеста в истории компании, в ходе которой было задержано более 100 человек.

Представитель McDonaldʼs заявил Vice, что рассказанная изданием история «наполнена ложной информацией, объединяющей разрозненные фрагменты, чтобы создать сенсационное повествование, которое является неточным и вводящим в заблуждение». В частности, он опроверг использование корпорацией фейковых аккаунтов.

При этом он не стал отрицать, что в составе McDonaldʼs действительно есть команда, «сосредоточенная на выявлении любых потенциальных угроз безопасности, которые могут нанести вред нашей команде, франчайзи и клиентам в почти 40 000 населенных пунктах по всему миру, где мы работаем».

В США на протяжении более 10 лет минимальная зарплата держится на уровне 7,25 долларов в час. Активисты требуют увеличить этот показатель до 15 долларов, и, вполне вероятно, Конгресс скоро утвердит этот норматив. В Калифорнии, Нью-Йорке, Массачусетсе, Иллинойсе, Мэриленде и во Флориде уже пошли навстречу требованиям Fight for $15.