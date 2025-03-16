Израильские удары по сектору Газа за последние 24 часа привели к гибели по меньшей мере 14 палестинцев, сообщили в Министерстве здравоохранения анклава. Инциденты произошли на фоне действующего перемирия между ХАМАС и Израилем.

По данным палестинских властей, несмотря на формальное перемирие с 19 января, в результате израильских атак в Газе продолжают гибнуть мирные жители.

Наиболее значительным стал авиаудар в субботу по городу Бейт-Лахия в северной части сектора, в результате которого погибли девять человек, включая четырех журналистов. Израильские военные заявили, что среди погибших были бойцы ХАМАС и «Исламского джихада», которые якобы использовали статус журналистов в качестве прикрытия. Глава правительственного медиа-офиса Газы Саляма Маруф отверг это заявление.

Еще четыре палестинца были убиты в результате отдельных авиаударов в субботу. В воскресенье беспилотник ВВС Израиля нанес удар по группе палестинцев в центральной части Газы, убив 62-летнего мужчину и ранив нескольких человек. В Рафахе также сообщалось о попадании израильской ракеты, в результате которого пострадали мирные жители. Израильские военные заявили, что не располагают информацией об этих ударах.

Продолжающиеся боевые действия ставят под угрозу трехэтапное соглашение о прекращении огня, которое с начала марта оказалось в состоянии неопределенности.

Израиль настаивает на продлении первого этапа перемирия, что поддерживается США. ХАМАС, в свою очередь, требует немедленного перехода ко второму этапу, который включает вывод израильских войск и обсуждение окончательного прекращения войны.

Ранее ХАМАС заявил о готовности освободить американо-израильского гражданина Эдана Александера и передать тела еще четырех заложников в обмен на немедленное начало второго этапа переговоров. Израильская сторона отвергла предложение, назвав его частью «психологической войны».