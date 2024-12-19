Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что удары Израиля по Сирии представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Гутерриш призвал к немедленному прекращению всех актов агрессии и восстановлению территориального единства Сирии.

С момента свержения президента Сирии Башара Асада в результате молниеносного наступления повстанцев в начале месяца Израиль провел сотни авиаударов, заявляя, что их целью является уничтожение стратегического вооружения и военной инфраструктуры.

Израильские войска также вошли в демилитаризованную зону между Сирией и оккупированными Израилем Голанскими высотами, созданную после войны 1973 года и патрулируемую миротворцами ООН. Израиль описал это как временную меру для обеспечения безопасности границ, не уточнив сроки вывода войск.

Гутерриш подчеркнул, что в зоне разграничения не должно быть военных сил, кроме миротворцев ООН, и призвал стороны соблюдать соглашение 1974 года. Он отметил важность поддержания мирного переходного процесса в Сирии и предоставления гуманитарной помощи.

Генсек также представил Карлу Кинтану, назначенную главой Независимого института по вопросам пропавших без вести в Сирии, подчеркнув важность выполнения ее мандата. По данным ООН, в стране числятся пропавшими более 150 тыс. человек, а найдено около 66 массовых захоронений.

Гутерриш заявил, что международное сообщество обязано поддерживать сирийский народ, который страдал в течение долгих лет. «Будущее Сирии должно определяться ее народом и ради ее народа», — подчеркнул он.