ТУРЦИЯ
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Турция отмечает международный день нулевых отходов
Турция находится в авангарде продвижения инициатив по нулевым отходам с тех пор, как первая леди страны Эмине Эрдоган запустила Национальный проект нулевых отходов в 2017 году
Турция отмечает международный день нулевых отходов
Первая леди Турции Эмине Эрдоган / AA
30 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции отметило третий Международный день нулевых отходов призывом к глобальным действиям. В своем релизе ведомство подчеркнуло лидерство первой леди Турции Эмине Эрдоган в этом всемирном движении.

В этом году 30 марта празднование сосредоточено на теме «К нулевым отходам в моде и текстиле», что ставит целью обратить внимание на одну из самых ресурсоемких и загрязняющих отраслей в мире.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, министерство описало подход «Ноль отходов» как «глобальное движение за трансформацию», инициированное под эгидой первой леди Эрдоган.

«За каждым актом перепроизводства стоит истощенный ресурс, в то время как за каждым осознанным выбором потребления расцветает жизнь», — подчеркивается в заявлении.

Министерство призвало к коллективному изменению мышления и обратилось к гражданам с призывом стать «глотком свежего воздуха для природы, а не бременем» и «жить в гармонии с окружающей средой, руководствуясь принципом нулевых отходов».

Турция находится в авангарде продвижения инициатив по нулевым отходам с тех пор, как первая леди Эрдоган запустила Национальный проект нулевых отходов в 2017 году. Инициатива получила международное признание, и в 2022 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 марта Международным днем нулевых отходов.

Первая леди Эмине Эрдоган написала в социальной сети X, что «Турция — это страна, которая руководствуется совестью в своем подходе к миру». Она заявила, что человечество является «одной большой семьей, живущей под одним небом» и выразила убеждение, что устойчивое будущее возможно через процессы равноправных переговоров.

«Мир больше пяти, и более справедливый мир возможен!» — добавила первая леди, призывая все страны выполнить свои обязательства по защите общего дома.

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