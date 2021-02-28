Скандал с «VIP-вакциной» в Аргентине продолжается

Тысячи протестующих собрались в субботу у офиса президента Аргентины в Буэнос-Айресе. Ранее в феврале стало известно, что десятки политиков и их родственников смогли вне очереди пройти вакцинацию от COVID-19. В стране одобрено использование российской вакцины «Спутник V». Прежде всего планировалась вакцинация медиков и людей пожилого возраста, однако первыми прививку получили лица, приближенные к властям страны