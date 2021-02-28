В Казахстане с космодрома Байконур запущен российский метеорологический спутник «Арктика-М»

Российский метеорологический спутник «Арктика-М» на борту ракеты «Союз-2-1б» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане. Время выхода космического корабля на орбиту составило более двух часов. Спутник «Арктика-М» призван помочь ученым в прогнозировании состояния атмосферы в высокоширотных регионах России.