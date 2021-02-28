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В Казахстане с космодрома Байконур запущен российский метеорологический спутник «Арктика-М»
Российский метеорологический спутник «Арктика-М» на борту ракеты «Союз-2-1б» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане. Время выхода космического корабля на орбиту составило более двух часов. Спутник «Арктика-М» призван помочь ученым в прогнозировании состояния атмосферы в высокоширотных регионах России.
В Казахстане с космодрома Байконур запущен российский метеорологический спутник «Арктика-М» / Others
28 февраля 2021 г.
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