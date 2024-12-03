Помиловал сына

Действующий американский президент Джозеф Байден 1 декабря подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, это решение «продиктовано его убеждением в несправедливости решений Минюста США». Глава государства уверен, что Хантер был привлечен к ответственности несправедливо, лишь потому, что он его сын.

Политик добавил, что несправедливым был сам судебный процесс, нарушавший принципы правосудия. Американский лидер также выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

При это ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз утверждала, что президент не будет освобождать Хантера от наказания по уголовным преступлениям. В первый раз представительница администрации президента заявила об этом в июле 2023 года. После этого она каждый раз подчеркивала, что эта тема много раз обсуждалась и ответ Белого дома не изменится.

Впоследствии о этом не раз говорил и сам Джозеф Байден. Он утверждал, что не помилует своего сына и примет результаты федерального судебного разбирательства над ним.

Трамп не сможет отменить

Имя Хантера Байдена в последние годы связано со множеством скандалов, начиная от его бизнеса в Китае и Украине и заканчивая уголовными делами. В сентябре 2023 года стало известно, что Хантер Байден получил $260 тыс. от инвестора из КНР на адрес своего отца, помимо этого, в ноутбуке обнаружили переписку Хантера с украинской газовой компанией Burisma, подтвердившей, что Джозеф Байден использовал свое влияние в Украине ради финансовой выгоды сына. Вскоре после слива переписка была засекречена.

Сын главы государства, как пишут американские СМИ, знал, что отец его помилует, поэтому признал себя виновным по девяти пунктам обвинения в неуплате федеральных налогов в Лос-Анджелесе, непредставлении деклараций, фальсификации отчетов. Помимо этого он был осужден по трем пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений за предоставление ложных сведений в федеральном заявлении на приобретение огнестрельного оружия. В частности, сын президента при покупке пистолета солгал о неупотреблении наркотиков.

После того как отец заявил о его помиловании, Хантер Байден пообещал посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

Время на то, чтобы помиловать сына, находясь в статусе президента, поджимало. Заседание суда по делу о незаконном хранении оружия, по которому присяжные в июне уже признали Хантера виновным, было назначено на 12 декабря, а слушание по обвинениям в налоговых преступлениях, в которых сын президента сам признал вину, — на 16 декабря. Хантеру Байдену грозило до 25 лет лишения свободы и штраф в размере $750 тыс.

Решение Джозефа Байдена раскритиковал избранный президент США Дональд Трамп. Он назвал это нарушением правосудия и «вопиющим примером злоупотребления». Республиканец заявил, что Хантер Байден даже в отличие от своего отца всегда был «плохим мальчиком», что доказывает содержимое его ноутбука «из ада».

Речь идет о порнографических роликах с несовершеннолетними девушками, обнаруженными на компьютере сына президента. Лидер республиканцев задался вопросом: включает ли это помилование, данное Хантеру Байдену, «заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении».

Трамп, вернувшись в Белый дом, не сможет отменить решение о помиловании, так что Хантер не будет осужден за свои преступления.

Критика со стороны обеих партий

Дональд Трамп-младший напомнил, что Байден неоднократно обещал не даровать помилование Хантеру. Но, по его словам, все понимали, что президент США пойдет на это.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск полагает, что Байден, помиловав сына, поставил под сомнение целостность США. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин назвала американского лидера лицемером и лжецом. Она добавила, что помилование стало признанием Байдена, что Хантер — преступник.

А председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер, республиканец от штата Кентукки, заявил, что президент Байден «лгал от начала до конца о деятельности своей семьи, используя свои полномочия в ее интересах». По словам Комера, Байдену-старшему следовало бы признать собственные многолетние нарушения закона, а не делать все, чтобы члены его семьи избежали наказания за преступления.

Против помилования Хантера выступили и многие однопартийцы Байдена. Демократ, губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что как отец понимает главу государства, но «разочарован тем, что он поставил свою семью выше интересов страны». «Это плохой прецедент, которым могут злоупотребить последующие президенты», — подчеркнул он.

Американские СМИ, симпатизирующие демократам, также пишут, что решение президента о помиловании своего сына подорвало веру в правосудие в США. Оно усугубило споры вокруг верховенства закона. Ситуация с сыном Байдена и решение о снятии всех уголовных обвинений с Дональда Трампа по части вмешательства в выборы и сокрытия секретных документом подняли вопросы о фундаментальном принципе, лежащем в основе системы правосудия в США, согласно которому все — даже президенты и их семьи — равны перед законом.

Как считают средства массовой информации, «с политической точки зрения помилование Хантера Байдена может быть расценено как пятно на авторитете и наследии его отца», а Республиканская партия теперь может обернуть традиционную критику демократов против них самих — ранее они обвиняли Дональда Трампа в «политизации судебной системы», а теперь уходящий президент США сделал то же самое для защиты своей семьи.

Ухудшило образ демократов

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина в беседе с TRT на русском отметила, что Джозеф Байден сейчас в статусе хромой утки.

«Он больше никуда не будет избираться, он явно заканчивает свою карьеру. Думаю, Байден чувствует большое облегчение из-за того, что с него спала ответственность по поводу будущего страны. Политик все взвесил и просто решил, что его семья для него важнее, чем те обещания, которые он дал», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, это не новая практика для США, поскольку находясь на посту президента, Дональд Трамп также помиловал одного из своих родственников.

«Это не очень этичный поступок со стороны любого правящего лица. Это было сильной позицией демократов, которые всегда говорили, что Байден так не поступит, он сам говорил об этом неоднократно. Но, видимо, реальность, перевесила все остальное из-за того, что Джозеф Байден покидает свой пост», — считает аналитик.

Она полагает, что, с человеческой точки зрения, поступок 46-го президента США понять можно.

«Но с государственной — это продолжает эрозию государственных институтов, ухудшает образов демократов, которые обычно выбирали более этичные способы, чем республиканцы», — подытожила американист.



