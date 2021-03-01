Иностранные абитуриенты и студенты в 2021 году проявили рекордно большой интерес к правительственной стипендиальной программе «Стипендии Турции» (Türkiye Bursları), предоставляющей молодежи со всего мира возможность получения образования в стране.

Согласно письменному заявлению Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом (YTB), процесс подачи заявки на получение стипендий начался 10 января и завершился 20 февраля. В этом году заявки на обучение подали 165 511 иностранных студентов из 178 стран мира. Кандидаты, которые успешно пройдут собеседование, получат стипендии и право на обучение в ведущих университетах Турции.

Глава YTB Абдулла Эрен отметил, что YTB предоставляет самую полную стипендиальную программу в мире. По его словам, число заявок на обучение в турецких вузах в этом году оказалось рекордным. «Благодарим всех за интерес, проявленный в этом году к «Стипендиям Турции», заявки на которые подали более 165 тысяч студентов из 178 стран», - написал Эрен в своем Twitter.

«Стипендии Турции» (Türkiye Bursları) предусматривают краткосрочное или полное обучение студентов. Одаренные кандидаты отбираются на конкурсной основе. Цель стипендиальной программы - создать в будущем среду лидеров, способствующих укреплению сотрудничества между странами и взаимопонимания между общинами.