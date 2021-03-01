БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Сбербанк создал систему распознавания эмоций должников по голосу
Робот сможет распознавать такие эмоции, как злость, страх и уныние клиентов. На первом этапе технологию будут применять в беседах с должниками, но в будущем ее использование станет возможным и в других сферах
Сбербанк создал систему распознавания эмоций должников по голосу
Сбербанк создал систему распознавания эмоций должников по голосу / Others
1 марта 2021 г.

Коллекторское агентство Сбербанка начало применять в сall-центрах новый метод анализа голосов и эмоций должников, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «АктивБизнесКонсалт» (АБК) Дмитрия Теплицкого.

«Сбербанк совместно со своим дочерним коллекторским агентством «АктивБизнесКонсалт» (АБК) начал применять в call-центрах новый метод анализа голосов должников», - отметил Теплицкий.

По его словам, технология заключается в оценке интонаций задолжавших клиентов во время телефонных разговоров и считывании их эмоций для создания дальнейшего сценария диалога.

Как отмечает издание, исследования в этой области начались 2,5 года назад, а в промышленную эксплуатацию проект был внедрен в конце 2020 года. Разработчиком технологии выступила «дочка» коллекторской компании VS Robotics. В Сбербанке подтвердили использование сервиса при взыскании задолженности физических лиц.

Директор АБК указал, что система распознавания эмоций не влияет на контактность абонентов, но сказывается на качестве диалога – система позволяет предсказывать развитие разговора с вероятностью 80%.

В «Сбере» разработку считают перспективной, отмечая, что она позволяет составить более полный портрет клиента, выявить степень его удовлетворенности, его эмоциональное состояние. При этом система может распознавать эмоции не только должников, но и взыскателей, чтобы заранее выявлять выгорание и переутомление работников и принимать меры.

Отмечается, что в 2021 году Сбербанк также планирует запустить новые пилотные проекты, связанные с технологией распознавания эмоций. В частности, сервис будет встроен в функционал робота-коллектора – автоматизированной системы, которая сейчас работает с некоторыми группами должников. Кроме того, АБК планирует продавать технологию другим компаниям, не только финансового сектора.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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