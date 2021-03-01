В Туркменистане на фоне подготовки торжеств по случаю 140-летия Ашхабада, которое будут отмечать 25 мая, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил имена для детей, которые родятся в юбилейный для столицы день, сообщает русскоязычный сайт госинформагентства TDH.

По словам главы государства, будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке – Мерджен (Жемчужина) или Мая. «Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», – отметил он.

Бердымухамедов также поручил соответствующим ведомствам подготовить подарки для будущих детей.

В честь юбилея в Ашхабаде откроют ряд новостроек, в городе также будут организованы концерты и выставки, снимут фильмы и запустят 400 новых городских автобусов. Общественный транспорт в День города будет бесплатным.

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