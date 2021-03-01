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Турция представила ракету, которая полетит на Луну
Турция разработала ракету с гибридными двигателями, которая доставит на Луну беспилотный космический аппарат к 100-летию основания Республики. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк осмотрел производство. Согласно космической программе страны, турецкий луноход совершит «жесткую посадку» на спутнике Земли в 2023 году. #Турция #Луна #ракета
Турция представила ракету, которая полетит на Луну / Others
1 марта 2021 г.
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