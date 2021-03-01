Турция представила ракету, которая полетит на Луну

Турция разработала ракету с гибридными двигателями, которая доставит на Луну беспилотный космический аппарат к 100-летию основания Республики. Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк осмотрел производство. Согласно космической программе страны, турецкий луноход совершит «жесткую посадку» на спутнике Земли в 2023 году. #Турция #Луна #ракета