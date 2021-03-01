Юксель, выступавшая за право ношения хиджаба в публичных местах, пользуется особой популярностью и уважением в Турции. Она путешествовала по всей стране и читала лекции, после которых многие из ее слушательниц начинали носить мусульманский платок. Из-за своей активности женщина столкнулась с судебными исками и даже тюремным заключением.

Шуле Юксель также стала автором книги с миллионным тиражом «Huzur Sokağı» («Улица Спокойствия») и особого метода намотки платка, получившего название «Шулебаши» («голова Шуле»).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвалее женщиной, которая посвятила жизнь пробуждению молодежи и передовым борцом за право ношения мусульманского платка.

Детство и книги

Шуле Юксель Шенлер родилась 29 мая 1938 года в городе Кайсери, что находится в самом центре Анатолии, в семье турок-киприотов. В семье было шесть детей (трое мальчиков и три девочки). Из них Шуле была третьей и самой старшей дочерью. В 1944 ее отец получил работу на госслужбе, и семья переехала в Стамбул. Здесь финансовое положение семьи ухудшилось. У ее матери случился сердечный приступ, и Шуле пришлось оставить школу в седьмом классе. Она помогала по дому, ухаживала за братьями и сестрами.

Еще будучи маленькой девочкой, Шуле полюбила книги и все свое свободное время проводила за чтением. Через некоторое время она сама начала писать короткие сентиментальные рассказы. Повзрослев, девушка начала работать в женской портняжной мастерской, где научилась шить женскую одежду.

Юная журналистка

В 14 лет Шуле начала впервые публиковаться в СМИ, в журнале «Yelpaze» («Веер»). Ее статьи появились в молодежной колонке стамбульской газеты «Yeni İstanbul» («Новый Стамбул»), где она познакомилась с такими известными писателями, как Пеями Сафа и Гёкхан Евлияоглу.

Именно в это время она впервые добавила «Шуле» к своему имени, чтобы указать свой пол, поскольку «Юксель» – это и женское, и мужское имя на турецком языке. В 20 лет она уже писала колонку для газеты «Kadın Gazetesi» («Женская газета»), которую издавал известный поэт Фарук Нафиз Чамлыбель.

Семья журналистки вела светский образ жизни, который усердно прививала Турции власть. В интервью телеканалу TRT Avaz Шуле так описывала свою семью: «Моя мама наносила себе макияж, педикюр, носила шляпу. Мой отец был современных взглядов, но скромным человеком. Они посещали балы, ходили на различного рода приемы, развлечения».

Однако один из братьев Шуле, Озер, был религиозным человеком, соблюдающим каноны Ислама. Отец выступал против этого, и старший брат Шуле покинул дом. Именно под влиянием брата 21-летняя Шуле начала совершать пятикратную молитву. В 27 лет Шуле приняла решение покрыть голову. Это решение привело к новому повороту в жизни турчанки.

Одри Хепберн, или как Шуле завоевывала симпатии турчанок

По признанию Шуле, красоту женщины в платке на голубых экранах демонстрировала американская киноактриса Одри Хепберн.

«Поскольку я жила в современной семье, то ходила в кино. Подростком я смотрела картины с Одри Хепберн. В фильмах ее голова была покрыта платком. Мне это нравилось, но актриса завязывала платок так, что передняя часть волос все же оставалась непокрытой. Мы же покрывали всю голову, полностью вместе с шеей, и завязывали платок сзади», – рассказывала она изданию Hurriyet о придуманном ею особом способе наматывания головного убора, получившем популярность и название «шулебаши» («голова Шуле»).

В своих статьях Шуле Юксель Шенлер, которая стала первой турецкой журналисткой в хиджабе, защищала право мусульманок на ношение этого атрибута.

В 1967 году Союз женщин Турции подал на журналистку в суд за статью, в которой она написала, что мусульманки обязаны надевать платок. Продолжая писать колонки для популярных газет, Шуле начала путешествовать по всей стране с лекциями. Она призывала молодых турчанок надевать хиджаб. В интервью газетеYeni ŞafakШенлер так описывала эти конференции:

«Я объездила с лекциями многие города Турции. Когда же возвращалась домой, то столько писем, сообщений, звонков получала: «Шуле ханум, после Вашей лекции, все наши женщины надели платок – и молоденькие, и в возрасте». Мне пришло предложение из Министерства по делам религии проводить лекции в различных мечетях Турции. Но я не согласилась. Потому что в мечеть приходят обычно пожилые женщины. А дома их невестки и дочери непокрыты. Они слышали, что лекции проводит такая же молодая девушка, как они. И платок она повязывает по-особому, и одета красиво. Им было любопытно, что же я говорю».

«Президент должен извиниться», – Шуле

В 1967 году глава Римско-Католической церкви Папа Павел VI совершил первый в истории визит в мусульманскую страну – Турцию. Понтифик прибыл в Стамбул, где у трапа самолета его с почестями встречали тогдашний президент Турции Джевдет Сунай, премьер-министр Сулейман Демирель и министр иностранных дел Ихсан Сабри Чаглаянгиль.

Папе Римскому позволили провести службу в Кафедральном соборе Святого Духа, посетить знаменитый Дворец Топкапы и помолиться в соборе Святой Софии, которая на тот момент была закрыта для богослужений и функционировала в качестве музея. Молитву Павла VI демонстрировали турецкие и зарубежные журналисты.

После Стамбула понтифик прибыл в Измир и посетил Дом Девы Марии, где, по преданию, она была захоронена.

Молитва понтифика в соборе Святой Софии, где со временен Ататюрка было запрещено всякое богослужение, вызвала недовольство у консервативной части населения Турции. Члены Национального турецкого студенческого союза провели акцию протеста у храма, осуждая молебен Папы. Критики, среди которых была и Шенлер, считали действия власти излишним заискиванием перед ПавломVI. В статье «Плачьте, братья-мусульмане, плачьте» она назвала поведение президента и премьер-министра комплексом неполноценности.

В ответ президент Турции Джевдет Сунай заявил, что «те, кто стоят за растущим числом покрытых женщин на улицах, будут наказаны» и подал в суд на журналистку. После выдачи ордера на арест активистка некоторое время скрывалась от властей. Однако, подхватив туберкулез, она вынуждена была сдаться. В 1971 году суд лишил ее свободы на 13 месяцев.

Через два месяца Джевдет Сунай предложил Шенлер амнистию в обмен на извинения. В ответ женщина заявила: «Прежде всего пусть он попросит у Аллаха прощения за этот поступок. Затем попросит прощения у этого великого народа. А после этого у меня».

Отсидев полный срок, Шуле вышла на свободу, став несломленным символом верующих турецких женщин.

Семья Эрдогана

Одним из самых важных событий в жизни Шенлер было создание «Ассоциации женщин-идеалисток». В этом кружке на одной из конференций состоялось знакомство Эмине Гюльбаран (будущей первой леди Турции) с нынешним президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Шуле была руководителем Ассоциации, а Эмине ее заместителем. По словам Шуле, она способствовала знакомству Эмине и Тайипа.

«Эмине во время одного из пламенных выступлений Эрдогана рассказала, что видела его во сне. Ей было сказано, что она выйдет замуж за этого человека. После этого я поговорила с Тайип-беем. У них возникла взаимная симпатия, а впоследствии был заключен брак», – рассказала журналистка.

«Улица Спокойствия»

После освобождения из заключения Шуле продолжала читать лекции. Она писала на страницах газет «Hür Söz» («Свободное слово»), «Yeniİstiklal» («Новая Независимость»). В 1967-1971гг. она была обозревателем газеты «Bu gün», а также главным автором в журнале «Seher Vaktı» («Время рассвета»). После 1980 года писала для газет «Zaman» («Время») и «Milli Gazete» («Национальная газета»). За время работы в СМИ Шуле Юксель Шенлер писала собственную книгу «Huzur Sokağı» («Улица Спокойствия»). Образ главной героини романа, Фейзы, удивительно совпадает с жизнью автора книги.

Книга стала настолько популярной, что по ее мотивам был снят фильм «Пути, что сводят». Главную роль в картине сыграла звезда турецкого кино того времени Тюркан Шорай.

Шуле Юксель Шенлер до конца своей жизни защищала право турецких женщин покрывать свою голову платком. До прихода к власти партии Справедливости и Развития турецкие женщины сталкивались с тем или иным запретом на ношение хиджаба. Шенлер оказывала юридическую и другого вида помощь молодым девушкам, которые были исключены из вузов из-за соблюдения мусульманского дресс-кода.

В 2007 году турецкий журналист Демет Тезджан написал книгу «История одной эпохи: Шуле Юксель Шенлер», где описал полную драматизма и борьбы нелегкую судьбу женщины.

Даже в пожилом возрасте и несмотря болезнь, которая мешала ей вести активный образ жизни, Шенлер продолжала заниматься своей любимой работой – писать статьи в различных турецких газетах.

28 августа 2019 года после восьми месяцев борьбы с недугом в стамбульской больнице «Багчылар» Шуле скончалась. На ее похоронах присутствовали все руководство Турции, министры, члены парламента, ее друзья, приемная дочь Айше Ёсункая, а также большое количество людей, знавших ее.

«Шуле Юксель Шенлер благодаря своей исключительной стойкости и решимости стала розой, цветущей среди шипов ее поколения. Сегодня не вспоминают ни одного из тех, кто в свое время бросил ее в темницу. Но имя госпожи Шуле будут помнить из поколения в поколение», – сказална поминальной молитве президент Турции Эрдоган.