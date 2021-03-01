Окружной суд в США одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в штате Иллинойс почти 6 лет назад против компании Facebook. В соответствии с договором, соцсеть должна выплатить истцам 650 миллионов долларов. Как сообщает «Радио Свобода», иск был подан от имени почти 1,6 миллиона пользователей, обвинивших компанию в нарушении неприкосновенности частной информации.

Судья Джеймс Донато заявил, что каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит как минимум 345 долларов. При этом он назвал мировое соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации», передает «Голос Америки».

По словам адвоката, подавшего иск от имени более чем полутора миллионов американцев, чеки могут быть отправлены истцам по почте в течение ближайших 2 месяцев, если решение не будет обжаловано.

В свою очередь компания Facebook выразила «радость в связи с урегулированием вопроса», подчеркнув, что это отвечает интересам сообщества социальной сети и акционеров компании.

В иске, поданном еще в 2015 году, участвовал каждый пятый пользователь соцсети в Иллинойсе. Они обвинили компанию в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрической информации. Facebook использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, не получив от пользователей согласия на это.

Соцсеть ранее уже сталкивалась с подобным скандалом, связанным с утечкой данных. С 2015 по 2016 год компания Cambridge Analitica, работающая с предвыборной командой Дональда Трампа, получила с ее помощью доступ к информации о 87 миллионах человек, чтобы нужным образом настроить политическую рекламу. Скандал привел к многочисленным штрафам в разных странах.