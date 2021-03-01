Члены семьи премьер-министра России Михаила Мишустина оказались замешаны в махинациях с государственным имуществом в особо крупных размерах. Как пишет газета «Собеседник», группа бизнесменов, связанных с семьей главы правительства РФ, стала владельцами приватизированного железнодорожного предприятия в Иваново.

Государственное ОАО «Ивановское предприятие промышленного железнодорожного транспорта № 1» («Ивановское ППЖТ № 1»), которым руководил Сергей Церазов, было продано в апреле 2008 года за 146 миллионов рублей. Сумма, по данным «Собеседника», немногим больше годовой выручки предприятия за вычетом НДС и обязательных платежей.

Как стало известно, ОАО выкупила компания «ЭнергоТехноСнаб», которую возглавлял Сергей Ниязов. Спустя месяц полученные акции были перепроданы компании «Глобал Трейд Инвест» Андрея Королева, а еще через год компанию превратили в ООО и снова продали – офшорам «Копре Лтд» и «Модерн Тайм Файнэнс Корп», а также бизнесменам Сергею Малофееву и Александру Корешову.

В 2010 году Росимущество выяснило, что приватизация прошла по заниженной цене и с нарушением законодательства. Федеральный Арбитраж Волго-Вятского округа поддержал ведомство, но решил, что последние владельцы являются «добросовестными приобретателями истребуемого имущества», а значит государству компанию не вернут, пишет издание. В дальнейшие годы выручка «ППЖТ № 1» падала, а, по данным СПАРК, в 2017 году компания показала рекордный убыток в 312 миллионов рублей за счет «прочих расходов» и ушла в процедуру банкротства из-за 555 миллионов рублей долга перед кредиторами.

«Собеседник» обнаружил, что участники сделок с «ППЖТ № 1» связаны с активами бывшего зятя Михаила Мишустина Александра Удодова. Так, последний директор госпредприятия Сергей Церазов после его приватизации стал соучредителем «Глобал Трейд Инвест», а потом ушел на работу в другие фирмы Удодова, как и директор фирмы Андрей Королев. «ЭнергоТехноСнаб», выкупившее «ППЖТ № 1» на торгах, в составе «Стройиндустрии», в свою очередь, перешло под контроль «Комплектинвестстроя». Им владел Александр Удодов и «добросовестный покупатель» госпредприятия «Модерн Тайм Файнэнс Корп».

Кроме того, издание добавляет, что офшор «Копре Лтд» владел элитными квартирами, где сейчас живут сыновья Михаила Мишустина. Как отмечает «Собеседник», стоимость этой недвижимости превышает 350 миллионов рублей, то есть вдвое выше, чем у ивановского предприятия при приватизации.