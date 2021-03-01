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В Египте мусульманам разрешили участвовать в строительстве церквей
Каир пытается своеобразно наладить гармоничное существование двух религий. Правительство возводит десятки церквей, а верховный муфтий издал фетву об участии в строительстве коптских храмов мусульман. Общество Египта реагирует неоднозначно
В Египте мусульманам разрешили участвовать в строительстве церквей
Фото: Reuters / Reuters
1 марта 2021 г.

Власти Египта намерены обеспечить все условия для мирного сосуществования мусульман и коптов: в стране продвигают идею о совместном участии представителей двух религий в строительстве молитвенных домов, сообщает Al-Monitor.

В этом направлении уже предпринимаются конкретные шаги. Так, например, верховный муфтий Египта Шауки Алям 24 января 2021 года издал фетву, разрешающую мусульманам работать на стройках церквей и храмов, и получать за это заработную плату. В ответ Коптская православная епархия 7 февраля пожертвовала средства на завершение строительства мечети Аль-Нумани.

В начале февраля заместитель секретаря парламента Мохаммед Абул Энейн в своей речи призвал мусульман к принятию участия в строительстве церквей, а христиан в – строительстве мечетей. Однако общественность восприняла его слова неоднозначно, а о фетве Аляма некоторые исламские богословы сказали, что она нарушает предписание Корана не помогать «во грехе и злобе».

Но негативные комментарии египетских консерваторов не умаляют решимости правительства в этом вопросе: согласно данным, опубликованным Советом министров, в 2020 году в восьми египетских городах выделили земельные участки для 10 новых коптских церквей. Еще 34 христианских святыни на данный момент находятся в стадии строительства, 16 – в процессе реставрации. 1800 храмов в стране были легализованы.

Также в планах правительства Египта развитие потенциала пути Святого Семейства, по которому, согласно древнему преданию, прошли Дева Мария, Иосиф Обручник и Младенец Иисус, спасаясь от Ирода. Маршрут открыли для паломников в 2017 году при поддержке Ватикана.

Христиане-копты – одно из крупнейших религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. По статистике, 10-15% жителей Египта страны с преимущественно суннитским населением, являются коптами. Тем не менее, согласно рейтингу Open Doors 2021, Египет занимает 16 место в списке стран мира, где христианам живется хуже всего.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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