Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марий Эл Российской Федерации объявило о покупке уборочных тележек с комплектом инвентаря (тряпки, ведра, щетки и т.д.) на общую сумму 11 миллионов рублей при том, что реальная стоимость всего заказа составляет не более 83 тысяч рублей, что почти в 133 раза ниже заявленной. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В сообщении говорится, что министерству требуется 22 уборочных тележки с комплектом инвентаря (максимальная цена на каждую — 501 тысяча рублей) и шесть швабр с максимальной ценой 8,9 тысяч рублей за каждую. В тексте тендера отмечается, что это будут пластиковые тележки с алюминиевыми опорами.

Среди указанных в описании необходимых параметров есть, например, такие требования: «В верхней части ведра с одной стороны наличие углублений с пазами для клипс цветового кодирования по зонам уборки. На внутреннюю сторону боковых стенок ведра нанесена мерная шкала с шагом 250 мл для точного дозирования воды и моющих / дезинфицирующих средств. Каждое ведро имеет пластиковую ручку для удобства переноски и подвеса».

Нарушения в закупке выявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там указали, что реальная цена за все – 83 тысячи рублей. После этого чиновники предложили альтернативу подешевле – за 6,9 миллиона рублей, уверяя, что это будут «супертехнологичные» тележки. Торги теперь и вовсе отменили.