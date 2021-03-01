Почти две трети граждан России (64%) уверены в том, что коронавирус нового типа, обнаруженный в китайской провинции Ухань, создали искусственно как новую форму биологического оружия, следует из февральского опроса «Левада-центра». 23% считают, что COVID-19 возник естественным путем, без участия человека.

По данным социологического центра, все меньше россиян боятся заразиться коронавирусом: у 56% респондентов страх перед вирусом отсутствует, а 43%, наоборот, признались в своем беспокойстве. В октябре 2020 года 64% опрошенных говорили, что боятся заразиться коронавирусом.

Количество желающих сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сократилось: 30% готовы привиться, 62% – не готовы. 4% россиян уже сделали прививку. В декабре прошлого года о готовности к вакцинации заявили 38%, а 58% отвечали, что не готовы это сделать.

Самыми скептично настроенными к «Спутнику V» оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет (19% – готовы, 75% – не готовы), а также в возрасте 25-39 лет (22% – готовы, 73% – не готовы). Люди в возрасте 55 лет и старше разделились практически поровну: 40% «за» и 49% «против».

Среди причин, по которым жители России не хотят вакцинироваться, названы угроза побочных эффектов (37%) и необходимость ожидания конца испытаний (23%). 16% опрошенных просто «не видят в этом смысла». В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше – 29%, а окончания испытаний ждали больше – 30%.

1 марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тысячи мутаций коронавируса.

По словам Скворцовой, эти мутации «фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространённость которых превышает 5% в нашей популяции».