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Россию и Турцию признали новыми лидерами европейской авиации
Британцы винят коронавирус и свое правительство в том, что некогда стремительно развивавшаяся национальная авиация сейчас переживает упадок. На арене новые лидеры – российские и турецкие перевозчики и аэропорты
Россию и Турцию признали новыми лидерами европейской авиации
Фото: Eurospot / Others
1 марта 2021 г.

Многолетняя гегемония Великобритании в авиации подошла к концу, пишет журналист The Independent Саймон Колдер. Новыми лидерами в воздухе стали «две могущественные державы, расположенные на двух континентах», – Россия и Турция.

Пандемия коронавируса и принятые в связи с ней меры предосторожности уничтожили «три аксиомы» авиации: 1) на Британию приходится самое большое число рейсов; 2) Лондон – самый удобный с точки зрения логистики город; 3) британский аэропорт «Хитроу» – самый загруженный по количеству пассажиров. «Вирус разрушил авиационный бизнес в Западной Европе».

К несчастью британской авиации, «лучшей в мире», по мнению Колдера, в стране была обнаружена мутация опасного вируса, поэтому многие государства были вынуждены закрыть свои границы с Соединенным Королевством, что открыло новые возможности для российских и турецких аэропортов.

В частности, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Ральфом Энкером, редактором The Anker Report. Он проанализировал статистику трафика пассажиров более чем 400 аэропортов с апреля по декабрь 2020 года и сравнил ее с тем же периодом в 2019 году.

На первом месте по пассажиропотоку оказалась Турция, опередившая Россию. Однако, отмечает Энкер, во втором случае была доступна информация только по московским и петербургским аэропортам – статистика по российским регионам отсутствует.

Следующие три места занимают Испания, Италия и Франция. На шестом месте – Великобритания, которая идет вровень с Германией.

Согласно декабрьской статистике, Стамбул и Москва значительно обогнали Лондон по всем показателям, став новыми авиационным хабами планеты. «Топом новой европейской лиги» стал «блестящий» новый аэропорт Стамбула – и это несмотря на то, что трафик с начала пандемии снизился на 68%.

«Московский дуэт» – «Домодедово» и «Шереметьево» – фактически делят второе место. За ними следует аэропорт в Амстердаме, занявший четвертое место. На пятом месте – снова Стамбул с аэропортом «Сабиха Гекчен», расположенный в азиатской части мегаполиса.

Лондонский «Хитроу» занимает шестое место, немного опережая парижский «Шарль де Голль», а московский «Внуково» вновь представил российскую столицу в рейтинге, заняв восьмое место. Замыкают десятку лучших аэропорты в Мадриде и Франкфурте-на-Майне.

Напомним, что ограничения на международные поездки, введенные в Великобритании в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня. Эта новость спровоцировала рост числа бронирований туристических туров (+600%). Самым популярным направлением в Соединенном Королевстве оказалась Турция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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