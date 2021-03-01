Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) повышают урожайность томатов с помощью низкочастотной акустической обработки, сообщает «Российская Газета». В ходе уникального эксперимента удалось увеличить размер и среднюю массу тепличных плодов. Инновационной методикой уже заинтересовались сельхозпроизводители Франции, Китая, Бразилии и других стран.

Для воздействия на растения используется устройство, которое первоначально предназначалось для обработки воды. Ученые модернизировали его и опробовали в ходе своих испытаний. Выяснилось, что у производимых им низких частот большая дальность распространения, поэтому для обработки участка, например, в пять гектаров понадобится всего одна-две установки.

Частоты стимулируют проращивание и вегетацию. В СКФУ этот факт проверили в лабораторных условиях сначала на семенах ячменя, потом на саженцах томатов. Сейчас ученые проводят испытания в теплицах агропромышленного холдинга Ставропольского края в Солнечнодольске.

За первые два месяца прирост урожая составил 9-11%, но делать окончательные выводы пока рано, говорят они.

Эксперимент был начат в тот момент, когда растения выросли до двух метров. Исследования продолжатся до мая, когда томаты перестанут плодоносить, а кусты растений достигнут 15 метров в высоту. Таким образом будет изучено воздействие новой технологии на весь жизненный цикл растения, и только после этого можно будет получить прогнозируемый результат для промышленного производства.

Ученые подчеркнули уникальность технологии, а также ее абсолютную безопасность для растений и для агрономов, так как в ее основе лежит сочетание воздействия инфразвука и магнитных полей. По их словам, она потенциально применима к выращиванию в тепличных условиях не только овощей, но и фруктов, а также ягод. Аналогичные методики применяются и для стимуляции роста и созревания винограда, который идет на производство премиальных вин.

С начала года в ставропольских теплицах вырастили 9 тысяч тонн овощей, что превышает данные за аналогичный период 2020 года в два раза. Тогда за первые два месяца в теплицах региона вырастили 4,9 тысячи тонн овощной продукции.