Депутат Госдумы Алексей Журавлев стал первым российским парламентарием, посетившим освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана. В интервью порталу «Москва-Баку» парламентарий заявил о том, что уверен: азербайджанское правительство обеспечит достойную жизнь карабахским армянам.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что Азербайджан реально стремится максимально быстро и полноценно интегрировать армянское население Карабаха, наделив их всеми гражданскими правами. В отличие от армянской стороны, придерживающейся воинствующего национализма, Азербайджан действует в духе дружбы народов и гражданского равноправия, как цивилизованное демократического государство XXI века», – сказал Журавлев. Он подчеркнул, что у Азербайджана есть не только искреннее желание, но и все возможности, чтобы обеспечить армянскому населению региона комфортные условия для жизни.

Политик отметил, что во время своей поездки он увидел много исторических разрушенных памятников и мечетей, которые стали жертвами варварского отношения армянских властей. Журавлев напомнил, что от рук оккупантов пострадал и старинный русский православный храм Святого Иоанна Крестителя в Шуше, переделанный под армянскую церковь.

По словам парламентария, Азербайджану предстоит громадная работа по восстановлению всей инфраструктуры освобожденных районов, а Россия «всегда готова протянуть братскому народу руку помощи».

«Безусловно, в России видят и полностью поддерживают усилия Азербайджана и его лидера Ильхама Алиева по реализации мирного плана в Нагорном Карабахе, налаживанию конструктивного международного взаимодействия в регионе. Важную роль играет и тот факт, что президенты России и Азербайджана глубоко уважают и лично доверяют друг другу», – рассказал он.

Журавлев также высказал свое мнение касательно последних событий в Ереване. «Главная проблема в том, что интересы армянского народа, Армении и нынешней власти в Ереване – прежде всего в лице премьер-министра Пашиняна – совершенно не совпадают. Режим Пашиняна – прозападный, марионеточный, действующий ложью и насилием, в том числе и в отношении граждан Армении. Поэтому Пашиняна постоянно пытаются свергнуть – то протестная общественность, то даже военные», – поделился депутат.

Политический кризис в Армении началсяпосле заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что имевшиеся в арсенале армянской армии российские ракетные комплексы «Искандер» «сработали только на 10%».

На следующий день издание Yerevan.Today попросило замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна прокомментировать слова Пашиняна об «Искандерах». Но тот «рассмеялся» и сказал, что это «невозможно» и «несерьезно». В тот же день президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил Хачатряна.

25 февраля Генштаб ВС потребовал отставки Пашиняна и правительства Армении. По мнению военных, премьер и министры не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной для страны ситуации. Увольнение Хачатряна «по недальновидным и необоснованным причинам» они считают решением, которое Пашинян принял на основе «личных амбиций» без учета государственных интересов. В ответ премьер Армении заявил, что действия Генштаба – это попытка государственного переворота. Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване и объявил об увольнении начальника ГШ Оника Гаспаряна, который вместе с десятками других высокопоставленных военных потребовал его отставки. Однако президент Армении не одобрил решение премьера. На улицах Еревана до сих продолжаются митинги как сторонников, так и противников армянского главы кабмина.