БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Казахстане завершились испытания турецкого БТР
ARMA считается одним из лучших колёсных бронетранспортеров, созданных членами НАТО. Боевой модуль NEFER был разработан специально под требования казахской армии
В Казахстане завершились испытания турецкого БТР
Фото: gov.kz / Others
1 марта 2021 г.

Вооруженные силы Казахстана испытали возможности турецкого бронетранспортера ARMA 8x8 в ходе проведенных испытаний. По заявлению разработчиков из компании ASELSAN, боевой модуль NEFER был создан специально под требования казахской армии.

Он включает 30-мм автоматическую пушку 2А42 и 7,62-мм пулемет, а также оснащен приборами ночного видения и термочувствительной тепловой камерой.

Для испытаний бронетехники с интегрированным боевым модулем NEFER турецкая промышленная фирма Otokar предоставила на бесплатной основе образец бронетранспортера.

Испытания длительное время проходили в Карагандинском гарнизоне на учебном полигоне «Спасск» в дневное и ночное время суток. Бронетранспортер преодолевал препятствия, демонстрировал проходимость по снегу глубиной до 65 см.

ARMA считается одним из лучших колесных БТР, созданных членами НАТО, при этом он имеет ряд преимуществ в сравнении с аналогами из Франции и Германии. Прежде всего, это касается плавучести бронемашины, которая позволяет пересекать водные препятствия или выходить на береговую линию при высадке с десантного корабля.

Модульный принцип ARMA 8x8 дает возможность создавать различные модификации, в зависимости от требований военных различных стран мира.

Ранее вооруженные силы Казахстана уже закупили в Турции бронеавтомобили Cobra для одного из десантно-штурмовых соединений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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