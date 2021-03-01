Правительства США и Канады намерены обновить систему спутников и радаров в Арктике для более эффективного противостояния растущему военному присутствию России и Китая, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно источнику WSJ, президент США Джо Байден во время переговоров 23 февраля попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить траты на аэрокосмическую оборону, в частности на модернизацию средств, приданных командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое было центральным элементом стратегии сдерживания СССР во время холодной войны и остается «единственным в своем роде военным командованием двух государств».

«И мы начнем расширенный американо-канадский диалог об Арктике, чтобы охватить вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением Арктикой», – подчеркнул глава Белого дома.

NORAD приданы спутники, наземные радары и базы ВВС, расположенные на Аляске и на северных территориях Канады. Основная задача командования – предупреждение США и Канады о любой атаке.

Бывший политический советник по NORAD в Канаде Майкл Доусон, тем не менее, подчеркивает, что система обороны устарела: новые российские и китайские ракеты могут передвигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и имеют внушительный радиус. Они превосходят средства NORAD, считает советник.

WSJ также отметила, что повышению уязвимости США и Канады способствует «размораживание» Северного Ледовитого океана, который остается проходимым на более длительный срок.

Администрация бывшего президента Дональда Трампа также неоднократно заявляла о необходимости сдерживать Россию в Арктическом регионе. В начале года в ВМС США сообщали о планах проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Бывший министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт говорил, что Вашингтон должен «действовать более настойчиво» в регионе для того, чтобы оспорить российские и китайские «притязания». Экс-глава Пентагона Марк Эспер в прошлом году настаивал на «агрессивной конкуренции» с Россией и Китаем во всех частях мира, в том числе в Арктике.