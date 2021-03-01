С начала 2021 года московские суды стали в шесть раз чаще арестовывать протестовавших на несанкционированных акциях протеста – больше, чем после крупнейших митингов 2017-го и 2019-го годов вместе взятых, следует из нового расследования издания «Проект». Но штрафовать стали реже, выяснили журналисты.

В этом году в полицейских участках оказались 5,7 тысячи дел участников митингов – в два с лишним раза больше, чем после митингов двухлетней давности, и в шесть раз больше, чем в 2017 году.

В 10 раз чаще стали арестовывать женщин. До зимы 2021 года наказание для женщин, задержанных впервые, обычно сводилось к штрафу или минимальному сроку ареста. Теперь тенденция изменилась – многие девушки отбывали сроки наравне с мужчинами.

В прошлые годы судьи отправляли под арест не более 5% от числа задержанных женщин – им, как правило, вменяли статью, которая не предусматривает арест (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), и отпускали из полицейских участков домой. В этом году им уже предъявляли так называемые арестные статьи, и в итоге в спецприемниках оказались 45% женщин от числа тех, чьи постановления опубликовали суды.

Одной из задержанных на митинге 2 февраля стала девушка-инвалид, ей за участие в акции протеста присудили пять суток ареста. «Сотрудники отдела полиции потом несколько раз подходили к судье и уговаривали пересмотреть мое дело, говорили, что у меня нет руки, зачем отправлять в спецприемник», – рассказала она. Мосгорсуд, рассмотрев жалобу девушки, оставил решение суда в силе, хотя она сообщила о своей инвалидности.

Примечательно также и большое количество нарушений, зафиксированное правозащитниками в отделениях полиции, – туда не пускали адвокатов, у задержанных отнимали телефоны, заставляли проходить дактилоскопию, угрожая, что в случае отказа суд накажет их строже. Довольно большая часть протоколов была составлена «под копирку», и из-за этих и иных подобных нарушений судьи вынужденно возвращают материалы дела на доработку обратно в отдел полиции. В итоге задержанные могут все же отделаться штрафом: по мнению правозащитников, здесь все зависит от судей, соблюдающих хотя бы формальные приличия.

В 2017-м и 2019 годах доля арестованных варьировалась от 9% до 5% соответственно, а большинство отделывались штрафом. За месяц с начала зимних протестов московские суды отправили в спецприемник каждого третьего человека, проходившего по «митинговой» статье. В целом за участие в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального столичные суды вынесли постановлений об арестах как минимум на 18 лет в совокупности.