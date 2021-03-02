США намерены предоставить Украине 125 миллионов долларов в качестве нового пакета военной помощи для повышения обороноспособности страны.

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», – сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как указали в военном ведомстве, новый пакет позволит Украине «сохранить территориальную целостность, а также обеспечить охрану ее границ». Выделенные средства будут направлены и на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

В Пентагоне также отметили, что этот шаг подтверждает приверженность США «предоставлению оборонительного летального оружия, которое позволит Украине более эффективно защитить себя от российской агрессии». Выделяемые средства будут использованы, в частности, на закупку двух патрульных катеров и передачу Украине противоартиллерийских радаров и боевой техники тактического назначения.

Еще 150 миллионов долларов будут предоставлены после того, как Пентагон при взаимодействии с Госдепартаментом удостоверится в том, что Киев добился достаточного прогресса в проведении ключевых реформ в сфере обороны.

С 2014 года США передали Украине более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

В июле 2020 года комитет сената США по иностранным делам представил законопроект, согласно которому на военную помощь Украине ежегодно будет предоставляться 300 миллионов долларов. Кроме того, сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предполагающий в том числе выделение военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов.