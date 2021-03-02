КУЛЬТУРА
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Скелет моллюска возрастом 70 млн лет найден в турецкой провинции Адыяман
Древний узор, обнаруженный на поверхности камня, принадлежит брюхоногому моллюску, или гастроподу
Скелет моллюска возрастом 70 млн лет найден в турецкой провинции Адыяман
Фото: АА / Others
2 марта 2021 г.

На одной из каменных глыб в юго-восточной провинции Адыяман обнаружен скелет брюхоногого моллюска возрастом 70 миллионов лет. Местный житель во время охоты присел отдохнуть на камень и увидел на нем необычной формы узор. Он сразу сообщил о находке в Адыяманское управление музеями.

В результате исследований выяснилось, что рельеф представляет собой ископаемое животное, принадлежащее к виду брюхоногих моллюсков (гастроподов).

Профессор Стамбульского технического университета Эрджан Алкан уточнил, что узор на камне имеет длину 20 см и ширину 7 см. Большинство представителей таких моллюсков обитает в морях, другие – в пресных или соленых водоемах, но есть и некоторые виды, обитающие на суше.

«В ходе нашего исследования мы обнаружили, что эта окаменелость насчитывает около 70 миллионов лет», – подчеркнул Алкан.

По словам жителя провинции, первым обнаружившего древний скелет, его находка вызвала бурную реакцию среди односельчан: «Теперь все, кто слышал эту новость, приходят сюда и делают фотографии».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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