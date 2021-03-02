Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился от своего имени подарить женщинам Туркменистана по 60 манатов к Международному женскому дню 8 Марта, передает госинформагентство ТДХ.

Сумма в 60 манатов эквивалентна 17,1 доллара по курсу страны или 1,9 доллара по курсу черного рынка. Обмен наличной валюты с 2016 года в стране является нелегальным.

Денежные подарки получат жительницы Туркменистана, работающие в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсии, пособия и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов. Домохозяйки и индивидуальные предпринимательницы при этом денежные вознаграждения от президента получить не смогут.

Напомним, что в прошлом году женщинам также вручили по 60 манатов, на тот момент эта сумма была равна 3 долларам. Позднее стало известно, что от пенсионерок, на которых было зарегистрировано свое ИП, потребовали вернуть подарки.

Ранее в Туркменистане на фоне подготовки торжеств по случаю 140-летия Ашхабада, которое будут отмечать 25 мая, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил имена для детей, которые родятся в юбилейный для столицы день.

По словам главы государства, будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке – Мерджен (Жемчужина) или Мая. «Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», – отметил он, поручив соответствующим ведомствам подготовить подарки для будущих детей.