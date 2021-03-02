Россиянин рассказал в интервью РИА «Новости», что люди, которые баллотируются в мэры, например, миллионеры, не думают о людях с низким и средним уровнем доходов. По его мнению, «у них психология акул: увидел, задушил, победил».

«У меня обширная программа. Другие кандидаты, что они делают: пишут по 100 страниц красивые обещания, но я не вижу, как они будут это исполнять. У меня нет 100 страниц на моем сайте, потому что я непосредственно люблю общаться... Когда ты непосредственно общаешься с избирателями и объясняешь, как ты это решишь, и какие лучше действия, они уже видят, что парень-то, оказывается, серьезный, он знает, как решить проблему», – считает Филипченко.

Кандидат в мэры также отметил, что владеет компанией по грузовым перевозкам, постоянно в разъездах и «видит проблемы». В Нью-Йорке, по его словам, дорожное покрытие не меняют на новое годами. «То есть какие-то корпорации заинтересованы. Зачем тратить такие деньги? Одни из самых дорогих расходов – это дороги, это очень дорогой объект», – пояснил он.

Баллотироваться в мэры россиянин решил также и для того, чтобы разрушить некоторые стереотипы о мигрантах. «Потому что как бы мигранты – второй класс, <…> не лезьте и никуда не суйтесь. И я <…> первый как бы решился вступить в такую борьбу, скажем, первый, но не последний. Вот основная причина», – подчеркнул Филипченко.

Свои шансы он оценивает в 50%. «Даже если я не выиграю, есть большой опыт», – сказал он, добавив, что демонстрирует возможность эмигрантов подтверждать свои права.

Приоритетным направлением своей деятельности как мэра он назвал ремонт и строительство дорог, которые в несколько раз хуже, чем в других штатах, а также вопросы доступного жилья и образования.

Виталий Филипченко планирует принять участие в выборах как независимый кандидат. Он вырос в Сибири и в США приехал более 10 лет назад, женат на американке.

Предварительные выборы должны состояться 22 июня, а всеобщие — 2 ноября. Мэрию Нью-Йорка сейчас возглавляет демократ Билл де Блазио.