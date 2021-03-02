Специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан, занимающиеся делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявили о необходимости проведения международного расследования произошедшего, установления виновных и привлечения их к ответственности. Об этом говорится в специальном заявлении экспертов, на которое обращает внимание «Медуза».

«Мы считаем, что отравление господина Навального „Новичком“ могло быть намеренно осуществлено, чтобы послать четкое, зловещее предупреждение о том, что такая судьба ждет любого, кто будет критиковать власть и выступать против нее. „Новичок“ был специально выбран, чтобы вызвать страх», – отметили спецдокладчики.

Калламар и Хан опубликовали текст письма, направленного главе МИД России Сергею Лаврову в конце декабря 2020 года. В письме детально изложены все известные факты об обстоятельствах отравления Навального, а также указывается, что политика отравили веществом из группы «Новичок». Это подтверждается данными, полученными от аккредитованных ОЗХО лабораторий, говорится в послании.

Автора письма считают «крайне маловероятным», чтобы такое вещество могло быть создано негосударственным субъектом, и что только российские власти разрабатывают и, возможно, хранят и применяют „Новичок“». Кроме того, подчеркивают спецдокладчики, Навальный находился под наблюдением спецслужб, что «делает крайне маловероятным то, что третьи стороны могли что-либо предпринять без ведома властей государства».

Эксперты ООН призвали российскую сторону «предоставить любую дополнительную информацию и (или) комментарии касательно приведенных выше утверждений», а также ответить, готовы ли власти РФ отдать медицинскую карту Навального из больницы в Омске, куда его доставили после отравления, и одежду, в которой он был в тот момент. Кроме того, спецдокладчики запрашивают информацию о слежке за Навальным и просят указать, каким образом в России расследуют обстоятельства отравления политика.

Ответ на письмо от российской стороны, по состоянию на 1 марта, получен не был, отмечает «Медуза».

Алексей Навальный был отравлен в августе 2020 года в Томске запрещенным боевым веществом из группы «Новичок» и затем направлен на лечение в Германию. Позже журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе сотрудников ФСБ, которые, предположительно, следили за политиком и могут быть причастны к его отравлению. Власти РФ все обвинения опровергают.

17 января Навальный по возвращении в Россию был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании «Ив Роше». В рамках этого дела оппозиционер и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении средств.

20 февраля прошли сразу два суда над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить политику условный срок на реальный. Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на другом судебном процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. В ближайшее время ЕС собирается объявить о санкциях за преследование Алексея Навального.