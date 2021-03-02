Тонны бытовых отходов оказались не на спецполигонах, а буквально под окнами жилых домов. Жители Махачкалы и Каспийска жалуются на гигантские свалки в городе, резкий неприятный запах и антисанитарию. Конфликт местных властей с региональным оператором, ответственным за сбор мусора в нескольких городах и районах республики, длится с прошлого года.

В июне было возбуждено сразу три уголовных дела, связанных с нарушениями при вывозе ТКО. А уже в этом году это противостояние вылилось в мусорный коллапс. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и нынешнего руководителей управляющей компании «Лидер», которые заподозрены в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Клининговая компания «Лидер» обслуживала и Махачкалу, и Каспийск, но региональный оператор решил прекратить свою работу из-за того, что не утвержден тариф. «Аудит показал, что нарушена схема вывоза твердых бытовых отходов», – сообщает местная телекомпания «Дагестан».

Вместо того чтобы собирать мусор на официальном полигоне в Избербаше и Кизляре, компания вывозила его в другое место недалеко от Махачкалы, а это меньшие расходы. Соответственно, прежний тариф не был утвержден. В самой же компании объяснили, что вывозить ТБО на оговоренные территории им нерентабельно.

«Проблемы с утилизацией мусора в Дагестане возникли только после того, как федеральный центр передал эту проблему с уровня муниципалитетов (раньше это была их головная боль) на уровень региональных операторов, – рассказывает TRT на русском замглавреда дагестанского издания «Черновик» Магомед Магомедов. – А потом оператор, отвечавший за уборку мусора в Махачкале и транспортировку его на лицензированный полигон, прекратил это делать. В последующем выяснилось, что оператор включал в стоимость вывоза мусора перевозку его на полигон, хотя на самом деле он этого не делал».

По этому факту было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора клининговой компании «Лидер» Дмитрия Зуева. По данным следствия, он организовал вывоз мусора на несанкционированную свалку в Карабудахкентском районе, чем нанес ущерб на более чем 235 миллионов рублей. Это уголовное дело стало для Зуева третьим, он задержан.

Дело возбуждено и в отношении исполняющего обязанности генерального директора компании «Лидер» Мурада Гаджимагомедова. И Зуев, и Гаджимагомедов подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану. Оба они сейчас находятся под стражей.

Добровольно-принудительно

Тем временем, мусора в Махачкале становилось все больше, и муниципалитеты республики вынуждены были исправлять ситуацию своими силами и провести старый добрый субботник, участие в котором, по традиции, приняла самая незащищенная часть населения – бюджетники: работники детских садов, городских администраций, учителя, студенты и школьники. Технику арендовали у других подрядчиков, договорились с полигонами о складировании мусора. Мероприятие прошло по поручению мэра Салмана Дадаева, который, к слову, сам в субботнике участия не принял.

По мнению наблюдателей, мэрия этим субботником решает сразу две проблемы. Во-первых, чиновники нашли отличный способ отвлечь молодежь от митингов в поддержку Алексея Навального, которые в этот период шли по всей стране, а во-вторых, заставили жителей самих решать «мусорную» проблему.

Махачкала – самый большой город по численности и площади на Северном Кавказе: практически миллионное население, живущее на территории размером в половину Сингапура. Соответственно, накапливается огромное количество мусора. По мнению Магомеда Магомедова, проблемы с утилизацией мусора возникают потому, что нет отработанного механизма, связанного с его сбором, сортировкой, складированием, уничтожением. Имеющихся мусоросортировочных мощностей не хватает, строительство новых, наряду со строительством мусоросжигающих заводов, только запланировано.

«Мусор не ждет – он накапливается, отравляя жизнь горожан. Как видно по улицам Махачкалы, несистемная работа все равно выдает себя: мусора слишком много», – говорит Магомедов.

При этом, по словам Магомедова, несмотря на то, что системно вывозом мусора никто не занимается, жители оплачивать его вывоз не перестали.

«Дагестан в этом плане вообще довольно загадочный регион: организации, осуществляющие некачественные услуги, хотят получать за это хорошую оплату. Пример – вода, которая, несмотря на постановление о всеобщей доступности, во многие районы республики поступает по графику. Причем это не всегда качественная вода (случай в Буйнакске далеко не исключение), но люди платят по тарифу. То же самое с отоплением и водоотведением. И с мусором. Сейчас власти говорят, что тариф будет пересчитан, но пока оплата идет, а то, что люди остаются без соответствующих уcлуг, мало кого интересует», – говорит Магомедов.

В то же время пользователи соцсетей назвали коррупцию причиной мусорного коллапса. По их мнению, чиновники Дагестана пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков.

Мусорные кучи как искусство

Журналистка Мадина Зиркуева и фотограф Имам Гусейнов творчески отреагировали на мусорные кучи в Дагестане. Они запустили фотопроект «Внутренняя гармония», чтобы привлечь внимание к мусорным свалкам в городе, сообщает Кавказский Узел. В рамках фотопроекта модели в красивых платьях и украшениях фотографировались на фоне мусорных гор в Махачкале. Одна из авторов проекта – Мадина Зиркуева отметила противоречивую особенность города, отличающегося самыми пышными свадьбами и самыми огромными свалками.

«Можем ли мы закрыться за высокими заборами во дворцах с люксовой мебелью и огородиться от мусора?» – задается вопросом Зиркуева на своей странице в Instagram. Она особо отметила обилие пластиковых пакетов. «Овощи в пакетах, каждую виноградинку заверните в отдельный, пожалуйста! Мы платим за вывоз мусора. И его вывозят – на полигон, обеспечивая нам экологическую катастрофу за наши же деньги. Мы – народ, который уже несколько десятков лет разве что не утопает в пластике. Наш город в 2011 году одновременно носил звание «Лучшего города России» и «Города летающих пакетов»», – написала Зиркуева.

По ее мнению, «мы перестали замечать мусор вокруг, он вписался в город, в ландшафт». «Это уже не портит нам ни аппетита, ни желания шагать по мусору в лабутенах. У нас самые шикарные свадьбы и самые большие свалки. И мы не знаем, как из этого выбраться», – отметила журналистка.

Проблема не решится до середины марта

Тем временем санитарная обстановка в Дагестане ухудшается с каждым днем, в городах уже появились крысы. По данным дагестанских СМИ, несмотря на все усилия органов власти, ждать улучшения ситуации с мусорным коллапсом стоит не раньше середины марта. Новые региональные операторы по вывозу мусора приступили к работе лишь с 1 марта, причиной этому были бюрократические проволочки и юридическая волокита.

В мэрии Махачкалы пояснили, что за февраль необходимо было уладить юридические моменты и определиться с техникой. Ее закупают в лизинг – мэрия Махачкалы выделила 170 миллионов рублей из бюджета на покупку собственной спецтехники для уборки города, чтобы не зависеть от оператора. А пока городские службы продолжают оказывать содействие Минприроды Республики Дагестан, которое ответственно за реализацию мусорной реформы.

Что касается клининговой компании «Лидер», ее будущее неизвестно, и она пока находится в подвешенном состоянии. До выяснения обстоятельств сотрудников компании попросили написать заявление на отпуск за свой счет. В самой компании пояснили, что прекратить свою деятельность в одночасье УК «Лидер» не может, так как продолжаются суды и есть определенные обязательства. Кроме того, более 70 единиц специализированной техники простаивает. По словам представителя одного из учредителей, техника, взятая в лизинг, будет возвращена обратно.

В то же время, пока жители Дагестана совместно с муниципалитетом пытались решить проблему утилизации мусора и хоть как-то очистить улицы городов, парламент республики не стал вноситьпроблему в повестку дня и отказался обсуждать мусорный коллапс, сложившийся в столице республике.