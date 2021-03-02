В своей статье «Ногайское ханство на мировой арене» я рассказывал о жизни, восхождении и гибели Ногая. Эта работа вызвала определенный резонанс и обсуждения. Потому хотел бы сразу обозначить, что тех людей, о которых сегодня пойдет речь, можно назвать ногаями лишь с той оговоркой, что, во-первых, это народ государства Ногая, а во-вторых, этот народ позже сформирует тот ногайский этнос, который мы сегодня знаем.

Так их, к примеру, называл доктор исторических наук Виталий Борисович Виноградов в своей статье «Мавзолей Борга-Каш и ранняя история ногайцев», в скобках предлагая еще один термин – «протоногайцы».

Сыновья Ногая

Начать нужно, конечно же, непосредственно с сыновей Ногая. Ведь государство, построенное Ногаем, не прекратило свое существование с гибелью своего основателя. В живых оставались старший сын Джека (Гоке, Джуке, Чака), средний Тека (Еке) и младший Турай (Тури).

О том, что с ними происходило, мы узнаем из летописи Рукнеддина Бейбарса и книги Рашид ад-Дина «Джами ат-Таварих». Джека и Тека вместе добрались до центральной области вотчины Ногая, где к ним присоединились остатки войска численностью 10 тысяч человек. Джека объявил себя преемником Ногая и был склонен продолжать борьбу, но Тека со своей матерью и матерью Турая решили сдаться Тохте. Тогда Джека подослал к своему брату убийц, и те со второй попытки убили его.

Некоторые полководцы Джеки, узнав об этом, восстали против своего предводителя, но он спасся, уйдя в земли племени Ас на Северном Кавказе. Там он собрал новое войско и пошел на мятежников. Непокорные полководцы бежали к Тохте и попросили его о помощи против Джеки.

Джека же, устранив мятежников, решил восстановить прежние владения Ногая и пошел с войском в завоеванную еще его отцом и подвластную ему Болгарию. В этом походе участвовал и Феодор Святослав Тертер, брат его жены. В то время в Болгарии умер или был убит по приказу Джеки царь Смилец, и номинальная власть перешла к его сыну Ивану Смильцу. Феодор Святослав сумел договориться с боярами, в итоге вдова Смильца и ее сын Иван Смилец бежали из Тырново в Византию. Джека стал непосредственным правителем Болгарии.

Однако весть о приближении объединенного войска мятежников и Тохты испугала болгар. Знать сговорилась и свергла Джеку, заточив его в темницу. А когда Тохта прибыл к Трынову с войском, Феодор Святослав казнил Джеку, дабы угодить Тохте. Шел 1301 год.

После убийства Джеки из сыновей Ногая в живых остался только Турай. Тохта назначил на землях Ногая наместниками своих сыновей: Тукулбугу в Северном Причерноморье и Ильбасара во владениях Ногая на Яике. Турай решил воспользоваться последним своим шансом и хитростью натравить Сарайбугу на его родного брата Тохту. Он вошел к нему в доверие, а затем убедил в том, что Сарайбуга более достоин править, чем его брат. Сарайбуга вместе с Тураем уже выдвинулись было с войском на столицу и даже перешли Волгу, но были раскрыты и казнены.

Другие родственники Ногая

Примерно в начале 1302 года силы Тохты выходят с походом против Каракесека, сына Джеки и внука Ногая, который управлял остатками ханства, созданного его дедом. Каракесек вынужден был бежать с двумя своими родственниками Джериктемиром и Юлукутлу и тремя тысячами воинов. Они бежали на запад, где и остались жить.

Казахстанский историк Жаксылык Сабитов приводит гипотезу, по которой Каракесек соотносится с известным полулегендарным основателем княжества Валахия Негру Водой. На это в частности указывает полное соответствие их имен, которые означают «Черный воевода», а также то, что жили они оба в одно и то же время и в одном регионе. Джериктемира же историк отождествляет с Токомерием, полулегендарным отцом Басараба, основателя династии румынских правителей, из которых, в частности, происходил и Влад Дракула.

О другом родственнике Ногая упоминает византийский хронист Пахимер. Он пишет о полководце и близком родственнике Ногая по имени Котзимпаксис (Kotzimpaxis), который после гибели своего предводителя взял свою семью и по морю направился на восток к туркам, имеется в виду Государство Ильханидов. Но из-за противоположного ветра корабль причалил в районе Карадениз Эргели, на территории тогдашней Византии. Надо отметить, что в Государстве Ильханидов тогда правил породнившийся с Ногаем и дружественный ему Газан-хан. Исходя из этого факта, сведения Пахимера кажутся правдивыми.

Котзимпаксиса схватили и поместили в темницу. Он попросил об аудиенции императора АндроникаII, и император принял его. После беседы с Котзимпаксисом император сказал, что отпустит его при условии, что они всей семьей перейдут из ислама в христианство. Родственнику Ногая ничего не оставалось, кроме как принять это предложение.

После этого АндроникII, видя в Котзимпаксисе определенные перспективы в отношении турецких бейликов на восточных границах, назначает его командующим в Никомедии, современном Изнике. Также он организовывает брак дочери Котзимпаксиса за «Solymam Pax», то есть Сулеймана Пашу, одного из турецких противников Византии на востоке региона Сакарья или же на юге от Мраморного моря. Однако этот Котзимпаксис ведет во многом независимую политику и даже выступает на стороне турецких бейликов против Византии.

Заки Валиди предполагал, что в оригинале его звали Кучум Бахши, доктор Юджель Озтюрк из университета Сакарья предложил транслитерацию «Кёсе Бек». Заки Валиди предлагал гипотезу, согласно которой Котзимпаксис соотносился с полулегендарным Кесе Михалем, другом и соратником Османа-Гази, сыгравшим значимую роль в становлении Османского государства и завоевании Бурсы.

Исследования Заки Валиди продолжил его ученик Яшар Гёкчек, а позднее и непосредственный представитель потомков Кёсе Михаля Махмут Р. Газимихаль провел лингвистический анализ, в котором соотнес византийские источники с османскими и подтвердил гипотезу Заки Валиди. В 2017 году вышла в свет работа доктора наук Сакарьинского университета Юджеля Озтюрка «Gazi Kösemihal’in Meselesiİleİlgili Yeni Bir Analiz», где он также подробно анализирует предания и исследования на эту тему, приходя к выводу, что Котзимпаксис и Кесе Михаль это один и тот же человек.

В исторических источниках упоминаются судьбы и других сторонников и близких Ногая, которые остались жить в Золотой орде. Долгое время они и их потомки были в опале, но при хане Узбеке, когда окончательно победила мусульманская партия орды, они были реабилитированы и приближены к власти. В частности, среди них можно выделить прадеда эмира Эдиге Баба-Туклеса Шашлы-Азиза, знаменитого проповедника ислама времен правления хана Узбека.

Народ Ногая

Давайте посмотрим, что произошло с народом ханства Ногая после всех потрясений, выпавших на их долю. Пахимер пишет, что после того, как Тохта одержал верх над Ногаем, народ был подвергнут мечу, а те, кто спасся, погрузились на корабли и стали беженцами. Подтверждение этому мы видим в труде анатолийского хрониста Шикари «Karaman oğullarıtarihi».

Он пишет: «Во времена Кейкубада (по всей видимости, имеется в виду КейкубадIII) Ногай Татары в количестве, (способном выставить) 30 тысяч воинов переселились в Рум (Сельджукский султанат). Кейкубад принял их на воинскую службу. Они делились на 7 групп (возможно, по племенам).

Каждой группе дали земли и пастбища. В города они не входили. Жили на окрестных долинах, ибо были кочевниками. Кто бы ни получал шахскую власть в Руме, брал их к себе на службу, поскольку не было в то время более грозных воинов, чем они».

В летописи Рукнеддина Бейбарса рассказывается о другой стороне судьбы народа. Так, он повествует о множестве взятых в плен и проданных в рабство воинов Ногая, которые стали мамлюками в Египте. Автор летописи пишет: «Из воинов его было взято в плен большое количество и забрано их великое множество. Купцы в это время навезли из них в эти земли (Египет) бесчисленное множество рабов и рабынь, которые с любовью и усердием приняли ислам, стали помощниками в газаватах и соратниками в джихаде».

Что же касается тех, кто остался на своих землях, то, по сведениям башкирского историка Р.Г. Кузеева, Тохта переселил часть населения улуса Ногая в междуречье Волги и Яика. Часть же осталась кочевать в междуречье Днепра и Дуная, что мы видим на морской карте Андреа Бианко 1436 г., где по течению Днестра и его левого притока Кучурганом обозначено «Nogai».

Это подтверждают и сведения Л.Н. Гумилева, который указывал, что часть половцев (живших в Причерноморье) приняла ислам и стала именоваться ногайцами.

В.Б. Виноградов сообщает о проживании множества племен, относившихся к народу Ногая, которые он назвал ногайцами или протоногайцами на Северном Кавказе. Перед нашествием Тамерлана эти племена в большинстве своем также откочевали в пределы междуречья Волги и Яика, где под главенством династии эмира Эдиге была основана Ногайская орда (В.В. Трепавлов). Те же, кто остался на Кавказе, основали государства Кремух и Татаркосия (Н.Г. Волкова и И.В. Зайцев) и Тюменское княжество (Н.С. Семенов).

Основное население Улуг Улуса, Крымского и Астраханского ханств также стало именовать себя ногаями. В.В. Трепавлов в своем труде «История Ногайской орды» заметил, что «...под этнонимом «ногай» в некоторых источниках объединялись степные тюрки Мангытского юрта, Крымского ханства и Большой Орды, и это слово имело гораздо более широкое применение, обозначая не только население Ногайской Орды».

Постскриптум

Как видно из всего вышеописанного, по поводу потомков Ногая и судьбы его народа очень много предположений, расплывчатых и спорных данных. Потому, эта статья является лишь общей выжимкой сведений об их судьбах и не претендует на статус истины в последней инстанции. Напротив, эта статья должна побудить исследователей более детально изучить озвученные сведения, и, возможно, нас ждут новые открытия в этой области.