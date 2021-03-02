В Казахстане стартовали съемки полнометражного исторического художественного фильма о Касым-хане. Производством картины под названием «Рассвет Великой степи» занимается киностудия «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Съемки проходят в Жаркентском районе Алматинской области вблизи посёлка Коктал.

«Друзья, мы сегодня начали съемки нашего большого исторического фильма «Ұлы дала таңы» («Рассвет Великой степи»)», - сообщил в Instagram-аккаунте режиссер киноленты Акан Сатаев.

В своем видеообращении создатель фильма отметил, что на съемочной площадке «белым-бело», поскольку всю ночь шел снег, и в этом, по его мнению, «можно узреть своего рода благословение Всевышнего».

Фильм «Рассвет Великой степи» описывает времена, когда Казахским ханством правил хан Касым (1511-1521). Именно в эти годы государство достигло своего расцвета и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака, и именно тогда казахи стали известны как самостоятельная этническая общность далеко за пределами своей территории.

В «Казахфильм» отметили, что завершить работу над кинолентой планируется к декабрю 2021 года.

Ранее в Азербайджаненачалисьсъемки новой кинокартины, рассказывающей историю жизни дочери карабахского хана Панахали – Агабеим-ага, вышедшей замуж за нелюбимого человека – иранского правителя Фетх Али-шаха. Двенадцатисерийная кинолента под названием «Хары бюльбюль, которого нет» (Yox icində Xarı Bülbül) – экранизация произведения Ильяса Эфендиева «Карабахнаме». Съемки фильма начнутся в марте этого года и продолжатся до лета.