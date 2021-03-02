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Владимир Путин раскритиковал власти «замерзшого» Техаса
Президент России обратил внимание на энергетический кризис в Техасе, разразившийся в феврале из-за сильных морозов. По мнению Путина, нужно прорабатывать все возможные сценарии чтобы гарантировать уверенное развитие угледобывающих регионов
Владимир Путин раскритиковал власти «замерзшого» Техаса
Фото: EPA/Vostock-photo / Others
2 марта 2021 г.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной промышленности высказался по поводу энергетического кризиса в американском штате Техас, где в середине февраля бушевали аномальные морозы.

В частности, российский лидер считает, что методы, которыми воспользовались власти штата для борьбы с дефицитом энергии, окажут негативное влияние на экологию.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем – вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы, но в любом случае надо тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры», – цитирует главу государства «Интерфакс».

Владимир Путин также отметил, что некоторые текущие сценарии развития угольной отрасли в мире предполагают «существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива».

Говоря об угольной отрасли, президент призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов России, а также выстраивать планы на длительную перспективу.

Ухудшение погодных условий в феврале, в том числе и снежные бури, вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, не обошлосьбез человеческих жертв. Ущерб от аномальных морозов эксперты оценили в $80-90 миллиардов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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