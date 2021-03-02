Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной промышленности высказался по поводу энергетического кризиса в американском штате Техас, где в середине февраля бушевали аномальные морозы.

В частности, российский лидер считает, что методы, которыми воспользовались власти штата для борьбы с дефицитом энергии, окажут негативное влияние на экологию.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем – вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы, но в любом случае надо тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры», – цитирует главу государства «Интерфакс».

Владимир Путин также отметил, что некоторые текущие сценарии развития угольной отрасли в мире предполагают «существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива».

Говоря об угольной отрасли, президент призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов России, а также выстраивать планы на длительную перспективу.

Ухудшение погодных условий в феврале, в том числе и снежные бури, вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, не обошлосьбез человеческих жертв. Ущерб от аномальных морозов эксперты оценили в $80-90 миллиардов.