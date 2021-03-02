Специалисты турецкой компании Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş разработали и успешно протестировали отечественный пулемет SAR 762 MT. На предприятии компании в провинции Дюздже вскоре будет налажено серийное производство в четырех модификациях. Первая партия поступит в турецкую армию уже в следующем месяце.

SAR 762 MT может использоваться и пехотой, и устанавливаться на бронетехнику, включая основные боевые танки. Главной особенностью оружия является быстросменный ствол, позволяющий вести шквальный огонь, так как пулемету не придется подолгу остывать. Дальность огня пулемета составляет 1200 метров.

По словам высокопоставленного представителя Sarsılmaz Нури Кызылтана, SAR 762 MT позволит ликвидировать зависимость от иностранцев в вопросе оснащения пулеметами. «SAR 762 MT будет удовлетворять потребности турецких вооруженных сил, генерального командования жандармерии, главного управления полиции. Пулемёт займет важное место в нашей стране, так как устранит зарубежную зависимость в подобных видах оружия. И мы горды этим», – отметил он.

Пулемет SAR 762 MT станет незаменимым подспорьем в ходе антитеррористических операций ВС Турции, уверен Кызылтан. По его словам, на предприятии Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş также продолжается производство 9 мм пистолета-пулемета и пехотных винтовок калибра 5,56 мм и 7,62 мм. Кызылтан отметил также, пистолет SAR9 получил награду «Лучшее оружие года 2020» на конкурсе, организованном одним из самых популярных журналов огнестрельного оружия США – On Target. SAR9 была удостоена награды американского журнала Tactical Retailer «Readers Choice Gold Award» в категории пистолетов.

Представитель компании отметил, что сейчас на предприятии в районе Дуздже работают над двумя крупными проектами Управления оборонпрома Турции.