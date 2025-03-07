Как Китай отреагирует на «броманс» США и РФ?
ПОЛИТИКА
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Как Китай отреагирует на «броманс» США и РФ?В отношениях США и России заметно потепление. Америка размышляет о смягчении санкционного режима, Кремль намекает на готовность к экономическому партнерству. Сможет ли этот союз «вбить клин» между Москвой и Пекином?
Россия и США дружат за спиной Китая? / TRT Russian
7 марта 2025 г.

«Он очень умный человек, очень хитрый», — такую характеристику американский президент Дональд Трамп дал своему российскому коллеге Владимиру Путину. На комплименты не скупятся и в Кремле: «Насколько я себе представляю вновь избранного президента (Трампа — ред.), он все-таки человек умный, достаточно уже опытный».

Трамп отмечал, что США «в какой-то момент» могут отменить антироссийские санкции. А исполнительный директор Американской торговой палаты в России Робер Эйджи даже назвал приоритетные отрасли для снятия ограничений: обслуживание авиатранспорта и поставки запчастей для самолетов. В свою очередь Путин предлагал Вашингтону участие в проектах по разработке редкоземельных металлов.

От слов к делу стороны пока не переходят. Но смена риторики — уже серьезный шаг. Еще пару месяцев назад Москва и Вашингтон публично называли друг друга врагами. А теперь советник американского президента по Украине Кит Келлог заявляет: дальнейшая изоляция России не может считаться жизнеспособной или устойчивой стратегией.

За потеплением в отношениях США и России скрывается другая проблема — такая перезагрузка может встревожить Китай. Во многом благодаря дружбе с Пекином Кремлю удавалось компенсировать потери европейского рынка. За прошлый год товарооборот между странами вырос на 26,3% и достиг рекордных $240 млрд.

В то же время Китай и США — конкуренты в мировой экономике. Госсекретарь США Марко Рубио давал такую оценку Поднебесной: «Это самый мощный, опасный и почти равный противник, с которым когда-либо сталкивались США».

Более того, Пекин, так же как и Америка, претендовал на роль миротворца в российско-украинской войне. И если еще в прошлом году Киев наотрез отказывался от китайского мирного плана, то после комплементарного общения Путина и Трампа допускает присутствие КНР за столом переговоров.

Танец дипломатии

Пока еще рано говорить о концептуальном потеплении отношений между Россией и США, говорит TRT на русском управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. Вместе с тем крупнейшие экономики мира понимают, что расширение сотрудничества неизбежно влияет на товарооборот и адаптирует его к новым условиям.

«Китай, в свою очередь, воспринимает эти изменения достаточно нейтрально. Он осознает, что в условиях внешнего давления большая часть торговых связей уже была выстроена через основного партнера. Незначительное потепление отношений не изменит общий фон и тем более не окажет принципиального влияния в долгосрочной перспективе», — подчеркивает специалист.

Нет в этой ситуации и какой-либо выгоды для Пекина, продолжает собеседник TRT на русском: «С одной стороны, расширение сотрудничества с новыми партнерами всегда открывает возможности, но с другой — перераспределение экономических потоков может повлиять на ряд важных показателей. В этом смысле скорее можно сказать, что Китай не выигрывает от происходящего».

По его словам, специфика китайского бизнеса такова, что предприниматели не склонны эмоционально реагировать на внешние изменения. Они действуют прагматично и придерживаются стратегии, основанной на долгосрочных интересах.

На отсутствие серьезных изменений в российско-американских отношениях обратила внимание и руководитель группы компаний по ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. По ее словам, все, что сейчас называют «значительным потеплением» — лишь прекращение стадии острой конфронтации.

«Убрана обвиняющая и агрессивная риторика. РФ и США отошли от негативного диалога без возможности переговоров к возможности конструктивного разговора. Но все предпосылки к конфронтации никуда не исчезли, разногласия остаются. В этом дипломатическом танце участвует и Китай. Но я более чем уверена, что все три стороны остались при своих взглядах и требованиях к партнерам».

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