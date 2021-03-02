Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы «Линия генерального» заявил, что строительство на космодроме Восточный никогда не прекратится. Выпуск программы был опубликован 1 марта в Telegram-канале главы ведомства.

«Когда мне задают вопрос: «А когда же вы наконец достроите космодром Восточный?». Отвечу так. Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса», – заявил Рогозин, добавив, что на 2021 год запланировано три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск автоматической станции «Луна-25».

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии «Союз-2», а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь строительства космодрома Восточный – это возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.

Следственный комитет в ноябре 2018 года возбудил более 140 уголовных дел из-за нарушений при строительстве космодрома Восточный. По данным Генпрокуратуры, ущерб от преступлений при строительстве космодрома составил 10 млрд рублей.

Строить космодром Восточный в Амурской области начали летом 2012 года. Строительство сопровождалось громкими коррупционными скандалами, десятками уголовных дел и протестами рабочих. Только действия руководства «Дальспецстроя» привели к ущербу в 5,2 млрд рублей. Помимо этого, на субподрядчиков были заведены несколько десятков дел о хищениях, где фигурировали также девятизначные суммы. Более 13 человек были осуждены.

2 марта стало известно, что полиция расследует факт пропажи деталей с драгоценными металлами с хорошо охраняемой стартовой площадки космодрома Байконур. По данным телеканала РЕН ТВ, кража произошла на стартовой площадке № 110: при проверке 19 февраля было обнаружено, что входная дверь на стартовую площадку взломана и что оттуда похищены радиодетали с редкоземельными металлами.

Как отмечает телеканал, по всему периметру площадка обнесена колючей проволокой высотой более двух метров, однако не оборудована сигнализацией. Внутри территорию патрулируют девять охранников, а снаружи – полиция. Позже Рогозин заявил, что украденные с площадки № 110 детали являются собственностью Казахстана