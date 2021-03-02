Политические интересы России в прибалтийских странах продвигают эксперты, связанные с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, следует из совместного расследования Центра «Досье» с The Daily Beast, немецкой телекомпанией ARD и интернет-изданиями Delfi.ee и Delfi.lt. Ранее эти же специалисты работали в сфере политтехнологических проектов в Африке.

Материалы, оказавшиеся в распоряжении Центра «Досье», свидетельствуют о том, что начиная с лета 2019 года основательница британской консалтинговой компании ADMIS, гражданка Литвы Вайва Адомайтите, выступает в качестве прокси для организации мероприятий, за которыми стоит сотрудница «бэк-офиса» в Санкт-Петербурге Юлия Берг (Афанасьева). Расследователи утверждают, что Берг была замечена на парламентских выборах в ЮАР в числе команды специалистов Пригожина, которые под предлогом оказания «консультационной поддержки» вмешиваются в выборы и продвигают «собственных» кандидатов.

ADMIS Consultancy планировала провести целый ряд так называемых «форсайт-сессий», направленных на «создание нового видения постпандемического будущего» для Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии.

В начале 2021 года в берлинском Hilton состоялась первая конференция в серии «Стратегический диалог региона Балтийского моря», посвященная экономическим вопросам и проблемам.

Аналогичное мероприятие, но уже акцентированное на африканском регионе, – конференция Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC) – состоялось в июле 2019 года. Организаторами выступили те же люди, в том числе и Адомайтите, которая разработала стратегический документ «Видение будущего Африки на период до 2040 года».

Она представила его спустя несколько месяцев на сочинском саммите «Россия-Африка» на панели «Образ будущего африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важные элементы стратегии развития». Саму панель модерировал еще один сотрудник Пригожина и частый гость мероприятий AFRIC – бывший главный редактор информагентства USA Really Александр Малькевич, попавший в санкционный список США.

AFRIC тесно связана со структурами Пригожина и, предположительно, координируется из его петербургского офиса. Изначально она задумывалась как «сеть агентов влияния», предоставляющих «экспертные оценки и мнения, полезные для России» в Африке. В частности, ассоциация направляла в африканские страны «наблюдателей за выборами». Политтехнологи Евгения Пригожина использовали наблюдение за выборами в качестве прикрытия для проектов по вмешательству в электоральные процессы в Зимбабве, Конго, Южной Африке и на Мадагаскаре. В действительности они делали ставки на одного или нескольких «собственных» кандидатов и участвовали в их кампаниях.

На прошлой неделе власти США объявили о готовности выплатить $250 тысяч за информацию, которая поможет арестовать Евгения Пригожина. ФБР объявило в розыск предпринимателя и связанных с ним людей в рамках дела по вмешательству в американские выборы 2016 года. Сам Пригожин назвал это очередным «шоу».