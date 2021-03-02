Инновационные институты развития (ИР) должны были стимулировать развитие российской экономики согласно принятой в 2011 году Стратегии инновационного развития до 2020 года. Расходы бюджета на эти институты в 2006-2020 годы превысили 965 миллиардов рублей, еще 270 миллиардов им направят в ближайшие три года. Однако двигателем развития эти структуры так и не стали – уровень инноваций в последние годы даже снизился, пишут «Ведомости».

ИР должны были сыграть ключевую роль в модернизации экономики при активном участии государства, их создание обосновывалось необходимостью структурной перестройки экономики и поддержки отечественных компаний на мировых рынках.

Однако, несмотря на внушительное финансирование, доля инновационной продукции остается на уровне 10-летней давности – 6%, хотя должна была составить по итогам 2020-го 25%. Невысокую эффективность этих институтов признают и в правительстве, поэтому их решено реформировать – одни будут укрупнены, другие ликвидированы.

Большинство целевых показателей программы 2011 года не достигнуты, а некоторые даже не разработаны. Например, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в прошлом году планировались на уровне 3% ВВП, но по факту за девять месяцев 2020-го они выросли всего до 1,16%.

Доля инновационно активных предприятий в 2019-м упала до 9,1% (за 2020 год еще нет данных), доля инновационной продукции тоже поставила антирекорд – 5,1% (в промышленности – 6,1%). Тотальную зависимость от импорта технологий также преодолеть не удалось: более того, по некоторым показателям Россия откатилась на уровень середины 2000-х.

Среди институтов развития больше всего средств бюджета за последние 15 лет получили Сколково (около 170 миллиардов рублей), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, 159 миллиардов рублей) и Роснано (130 миллиардов рублей). В 2020 году больше всего бюджетных денег было направлено в Фонд развития промышленности (ФРП, 43 миллиарда рублей).

1 марта стало известно, что РФФИ отменил свой конкурс проектов фундаментальных научных исследований – самый массовый из грантовых проектов. Его объявили с задержкой в сентябре 2020 года, объяснив это «финансовыми проблемами». На данный момент подача заявок остановлена, а уже поступившие останутся без рассмотрения.