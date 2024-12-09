С сентября по ноябрь 2024 года Россия выпустила по территории Украины 6000 ракет и беспилотников, сообщила The Wall Street Journal. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в три раза больше, чем за летние месяцы.

Большая часть выпущенных боеприпасов — беспилотники, включая так называемые дроны-пустышки, предназначенные для отвлечения украинской ПВО. По данным WSJ, 92% атак осенью пришлись на эти типы вооружения.

Ложные цели массово применяются российскими войсками для истощения ресурсов украинской противовоздушной обороны. В октябре 93% беспилотников были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, тогда как среди ракет перехватов удалось достичь лишь в 8% случаев. В ноябре показатель эффективности ПВО против ракет вырос до 40%.

По данным Associated Press, Россия начала использовать дроны с термобарическим зарядом, способным разрушать укрепленные здания. Эти беспилотники запускаются в комплексе с ложными целями.

Российский завод в Татарстане, специализирующийся на производстве ударных беспилотников «Шахед», с 2024 года выпускает как термобарические дроны, так и дешевые пустышки. Предприятие производит до 40 пустышек и около 10 «Шахедов» с боезарядом ежедневно.