ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия истощает украинскую ПВО
С сентября по ноябрь 2024 года Россия выпустила по Украине 6000 ракет и беспилотников, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года
Россия истощает украинскую ПВО
Обломки дрона типа «Шахед» / Reuters
9 декабря 2024 г.

С сентября по ноябрь 2024 года Россия выпустила по территории Украины 6000 ракет и беспилотников, сообщила The Wall Street Journal. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в три раза больше, чем за летние месяцы.

Большая часть выпущенных боеприпасов — беспилотники, включая так называемые дроны-пустышки, предназначенные для отвлечения украинской ПВО. По данным WSJ, 92% атак осенью пришлись на эти типы вооружения.

Ложные цели массово применяются российскими войсками для истощения ресурсов украинской противовоздушной обороны. В октябре 93% беспилотников были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, тогда как среди ракет перехватов удалось достичь лишь в 8% случаев. В ноябре показатель эффективности ПВО против ракет вырос до 40%.

По данным Associated Press, Россия начала использовать дроны с термобарическим зарядом, способным разрушать укрепленные здания. Эти беспилотники запускаются в комплексе с ложными целями.

Российский завод в Татарстане, специализирующийся на производстве ударных беспилотников «Шахед», с 2024 года выпускает как термобарические дроны, так и дешевые пустышки. Предприятие производит до 40 пустышек и около 10 «Шахедов» с боезарядом ежедневно.

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