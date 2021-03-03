КУЛЬТУРА
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Черкесский активист получил условный срок по делу о «хранении марихуаны»
В качестве меры наказания Мартину Кочесокову назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Правозащитный центр «Мемориал» считает, что активиста преследуют по политическим мотивам
Черкесский активист получил условный срок по делу о «хранении марихуаны»
Черкесский активист получил условный срок по делу о «хранении марихуаны» / Others
3 марта 2021 г.

Суд в Кабардино-Балкарии признал черкесского активиста, руководителя общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесокова виновным в приобретении и хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК). Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В последнем слове активист заявил, что дело против него сфабриковали сотрудники Центра «Э» – они подбросили ему наркотики при задержании. «Причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации. Здравый смысл должен был говорить, что в такой форме даже сфабрикованное дело не должно было дойти до суда», – отметил Кочесоков.

По его словам, ему также пытались вменить экстремизм, организацию массовых беспорядков и другие преступления.

Главу черкесской организации «Хабзэ» задержали в июне 2019 года. В кармане его брюк нашли 4,7 грамма марихуаны, а под сиденьем в автомобиле –пакеты, в которых находилось еще 263 грамма марихуаны. По словам Кочесокова, наркотики в карман и его машину подбросили силовики.

Кроме того, правозащитник утверждал, что полицейские предложили либо сразу выполнить все требования, либо поехать в отдел, где «желаемого будут добиваться любыми средствами». Кочесоков испугался и не стал сопротивляться. Актвиста арестовали, во время апелляции на арест он отказался от признательных показаний.

Как отмечал «Мемориал», незадолго до задержания Кочесоков проводил круглый стол, где критиковали федеральные власти. После этого к родственникам правозащитника приходил неназванный чиновник «с предложением снизить гражданскую активность».

Друзья и коллеги связывают задержание активиста с его общественной деятельностью. «Мемориал» считает Кочесокова незаконно преследуемым по политическим мотивам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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