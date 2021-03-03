Читинский гарнизонный военный суд признал виновным командира учебного танкового взвода Ильдара Сагдиева в том, что он избил призывника во время занятия по основам стрельбы в районе закрытого города Горный в Забайкальском крае.

По словам потерпевшего, во время занятия под руководством Сагдиева он не смог собрать пулемет, из-за чего командир нанес ему четыре удара ладонью по щеке, в левое ухо и левый глаз, а затем схватил его за воротник и два раза ударил в челюсть. После этого Сагдиев вывел призывника в соседний класс, где толкнул его в грудь. В результате у молодого человека зафиксировали гематому под левым глазом и в области уха.

Командир, в свою очередь, рассказал, что призывник после отданной команды по сборке оружия не только не смог сделать этого, но и заявил, что «это ему не интересно». Отмечается, что Сагдиев признал свою вину и извинился перед потерпевшим.

Суд признал командира виновным в превышении полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей. При этом ранее Сагдиев добровольно предложил выплатить срочнику 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

Именно в этой воинской части в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, в результате чего погибли восемь человек, еще двое получили тяжкие ранения, а один до сих пор находится в коме.

В ходе судебного процесса защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств – как со стороны старослужащих, так и офицеров. Второй Восточный окружной военный суд в Чите огласил Шамсутдинову приговор в 24,5 года лишения свободы, хотя ранее присяжные отметили, что солдат заслуживает снисхождения.