Картина «Башня мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), написанная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), была продана за 8,3 миллиона фунтов стерлингов (11,6 миллиона долларов) на аукционе в Лондоне 1 марта. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Christieʼs, на которое обращает внимание ТАСС.

Картина была выставлена на торги голливудской актрисой Анджелиной Джоли, однако информация о том, почему она решила продать полотно, не уточняется.

Первоначальная стоимость картины составляла до 2,5 миллиона фунтов, при этом итоговая сумма, заплаченная неизвестным покупателем, оказалась рекордной для работ британского премьера, отмечает ТАСС.

«Башня мечети Кутубия» — единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны. Она была создана в январе 1943 года по завершении Касабланкской конференции, первого из саммитов стран антигитлеровской коалиции. По его итогам союзники впервые потребовали безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии, что стало стратегически важным заявлением для последующих итогов Второй мировой войны.

Отмечается, что Черчилль создал полотно, находясь под впечатлением от марокканского заката, который он наблюдал во время прогулки по Касабланке вместе с президентом США Франклином Рузвельтом. «Единственная работа, которую Черчилль написал во время войны, возможно, была вдохновлена прогрессом, достигнутым союзниками в одной из самых красивых стран», — говорит Ник Орчард, глава отдела современного британского искусства Christieʼs.

По его словам, «Башня мечети Кутубия», возможно, является лучшей картиной Уинстона Черчилля — из-за значимости для него этой темы и того факта, что она подчеркивает важность дружбы между двумя лидерами».

Картина была выставлена на торги актрисой Анджелиной Джоли. По данным CNN, актер Брэд Питт купил картину Черчилля в подарок Джоли в 2011 году у торговца антиквариатом Билла Рау. По словам Рау, картину в 1960-х годах продал сын Рузвельта, а затем она более пяти десятилетий хранилась в шкафу в Новом Орлеане. Сама Джоли не объяснила причины продажи полотна.

Еще один пейзаж, написанный Черчиллем в Марракеше в 1935 году, был ранее продан за полтора миллиона фунтов.