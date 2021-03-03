Оппозиционера Алексея Навального предположительно отправили в исправительную колонию №2 (ИК-2) во Владимирской области, которая занимается производством мужского нижнего белья, сообщает The Insider. Основным покупателем продукции является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

По данным The Insider, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта госзакупок, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены в 311 рубль.

Произведенные заключенными в колониях Владимирской области вещи может купить любой желающий: на сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, среди которой – сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.

Навальный был этапирован отбывать наказание из СИЗО «Матросская Тишина» в колонию 26 февраля. Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что, если Навальный захочет, он может работать на производстве, а угрозы его жизни и здоровью не существует. «Я это гарантирую», – подчеркнул Калашников. Пока официальных заявлений о том, в какое учреждение был доставлен оппозиционер, нет. Однако разные источники сообщили, что его отправили в ИК-2 во Владимирской области.

В конце декабря прошлого года Алексей Навальный опубликовал видеозапись своего разговора с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Как утверждает оппозиционер, его собеседник был причастен к отравлению политика летом 2020 года.

В разговоре с Навальным Кудрявцев рассказал, что «Новичок» был нанесен на внутреннюю часть штанов и трусов Навального, а потом его вещи были дважды обработаны, чтобы скрыть следы ядовитого вещества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по его словам, «позволил себе чуть-чуть злоупотребить» и прокомментировал видео оппозиционера: «В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее».

Как заявил Песков, «никто», в том числе Кремль, не может однозначно говорить о том, что Навальный был отравлен, так как необходимую информацию о «визави в Берлине» Россия вроде как получить не может.