– Компания ONDE. С чего все началось? Как возникла идея проекта?– Идея возникла у моего партнера, Игоря. В 2011 году, когда смартфоны только входили в нашу повседневную жизнь, он работал с картами на Android смартфоне и был поражен, насколько точно определяется местоположение объектов. После этого ему в голову пришла мысль, что можно улучшить сферу автомобильных перевозок, ведь таксисту нужны местоположение пассажира и точка назначения. Это хорошо совмещалось с набирающей популярность технологией смартфонов.– Раньше компания называлась Taxistartup, что означает Onde и почему сменили название?– В название TaxiStartup закладывалась идея, что с помощью нашей системы можно запускать стартапы в сфере такси. Но, конечно, никто компанию так не воспринимал, всем казалось, что это мы сами – очередной такси-стартап. Это раз. Далее, когда мы начинали, мы предлагали продукт действующим такси-компаниям. Со временем поняли, что этот сегмент рынка слишком консервативен и полностью сфокусировались на предпринимателях, которые запускают сервис с нуля. Это уже было не совсем такси, а новая модель – ride-hailing, и название TaxiStartup нас ограничивало. Кроме того, наше видение платформы шире рынка пассажирских перевозок, мы хотим стать платформой для рынка on-demand сервисов, то есть когда вам что-то надо здесь и сейчас: заказать еду, доставить посылку, вызвать эвакуатор. Отсюда и короткое название Onde. Кроме этого хотелось иметь короткий, простой нейминг для бренда, который могли бы ассоциировать с идеей компании. Onde – это то, что мы искали.– Onde работает более чем в 70 странах мира, но не представлена в Беларуси и странах СНГ. Как так получилось? Обычно компании выходят на рынок своей страны, а затем уже на международный рынок, у вас наоборот.– В Беларуси мы работали с Такси 107 и сейчас запустили новый бренд Lolo на нашей платформе. На рынках СНГ мы действительно представлены очень слабо, и это не наши целевые рынки. Мы поступили не совсем так, как написано в книжках, и со старта открыли регистрацию на весь мир. Сразу скажу, это было не просто, поскольку разные страны имеют свою специфику и разные требования, но это позволило создать действительно глобальную платформу, не «затачивая» ее под определенный рынок. В начале у нас даже не было целевого рынка. Сейчас основные рынки – страны Азии, Африки и Персидского залива. Но не исключаем возможности появления партнеров и на рынках СНГ, особенно тех, кто ценит качество и надежность продукта и готовы создавать новый бизнес.

– Какие технологии лежат в основе компании? Как удалось за 10 лет охватить треть стран на планете?– С первых дней в нашем технологическом стеке встречались названия, которые встречаются скорее в высоконагруженных системах, а не в стартапах. Например, мы сразу работали над собственным облаком. Это идет вразрез с тем, что написано в книжках о MVP, но таков был наш путь. Безусловно, это позволило нам устоять, когда начался быстрый рост, и мы до сих пор перестраиваем систему, чтобы заложить возможность роста х100 на будущее. Что помогло нам быстро запустить и поддерживать так много клиентов? Во-первых, то, что мы никогда не делали кастомизаций, т.е. была одна версия кода. Во-вторых, то, что автоматизировали процесс релиза приложений и обновлений. Это сложный и неочевидный шаг, но без него мы бы никогда не справились.– В чем ваше преимущество перед конкурентами, такими как Uber, Careem? Почему выбирают Onde?– Наши приложения и система по функционалу пока еще не догнали лидеров рынка. Это пока. Но основной момент в том, что наши сервисы запускают локальные игроки под локальным брендом. Разница примерно такая же, как между мороженым в Макдональдсе и локальной джелатерией. Мы верим, что человек на месте сможет сделать лучше сервис для своих, чем «костюм» в штабе «Убера» в Сан-Фране.– Вы использовали инвестиции на этапе становления компании, и есть ли инвесторы сейчас?– Нашим единственным инвестором был наш третий сооснователь Илья. В этом смысле мы self-funded. Хотя был еще небольшой non-equity грант, который мы получили в Европе. Сегодня есть несколько заинтересованных инвесторов и даже покупателей, но мы пока не нуждаемся в инвестициях и не готовы продаваться.– Какой штат сотрудников? Я так понимаю, в основном, это программисты?– Около 80 человек. Примерно 70% – это технические специалисты: программисты, QA, продакты, дизайнеры. Думаю, для дальнейшего развития компании нам надо усиливать также операционные отделы опытными кадрами.– На каких принципах строится внутренняя жизнь компании? За счет чего достигается лояльность сотрудников?– Хм. Вопрос нетривиальный. На качественной работе и открытых отношениях. Думаю, так. Мы решаем сложные задачи и решаем их хорошо, это привлекает правильных людей. При этом стараемся компенсировать работу соответственно и поддерживать дух стартапа – открытые коммуникации, отсутствие корпоративного булшита, минимум иерархии. Стараемся сделать так, чтобы ребятам нравилось работать в компании, и это было бы не только из-за котиков в офисе. –Собираете ли обратную связь у сотрудников компании? Может ли любой сотрудник «по душам» поговорить с Вами лично?– Мы делаем ежегодные ревью со всеми сотрудниками, где обе стороны открыто делятся мыслями. Нам очень важно получать фидбэк об атмосфере внутри команд, избавляться от токсичных влияний и стараться, чтобы эта атмосфера способствовала развитию, самовыражению и продуктивной работе в потоке. Это то, что приносит радость. Я и Игорь всегда открыты для разговора с любым членом команды.

– Есть ли у вас офисы в тех странах, где вы представлены или управляете из головного центра в Минске?– Нет, слишком много стран. И нет необходимости. Если говорить об открытии другого офиса, то тут скорее будем руководствоваться показателями уровня доступных кадров на рынке – это святой Грааль развития компании дальше.– Как будущие клиенты узнают о вас? Какую маркетинговую стратегию используете?– Стараемся донести до рынка идею: если хотите запустить серьезный ride-hailing сервис, то ваша дорога только к нам. И приводим примеры наших клиентов, которые смогли добиться этого. При этом наша бизнес модель завязана на успех наших партнеров и мы активно помогаем им с развитием и маркетингом. Основной упор делаем на контент-маркетинг. Не любим рекламу, но и на 100% отказаться от нее не можем.– Вы CEO компании. В какой степени, на Ваш взгляд, успех компании зависит лично от Вас?– Моя задача это минимизировать. Делегировать максимум операционных задач, чтобы можно было сфокусироваться на развитии и стратегии. Сегодня компания уже достаточно самостоятельная, порой сам удивляюсь. Думаю, СЕО необходима не для поддержания успеха, а для его приумножения.– Какие качества помогают Вам достигать целей?– Упорство. Невозможность реалистично оценить риски. Если вы реально оцениваете риски, то никогда не займетесь своим стартапом. Лучше в покер играть, больше шансов. Но упорство важно, оно меняет картину.– Получается ли придерживаться баланса между работой и личной жизнью?– Личной жизнью? Что это? Когда вы начинаете, никакого баланса не будет. 100% придется отдаваться делу. Если ваша половина на это не пойдет, у меня для вас плохие новости. Когда уже есть рабочий бизнес, то найти баланс можно без труда, но придется менять привычки, ведь последние несколько лет вы занимались только делом.– Как повлиял COVID-19 на работу компании? Прогресс или регресс?– Почти не повлиял. Мы изначально затачивали инструменты и процессы под возможность удаленной работы. Когда это стало необходимостью, мы удивились, что все работает как прежде. Думаю, многие даже оценили бенефиты удаленной работы и в офис теперь затащишь только силой.

– Вы запустили проект «Uber для добрых дел». Расскажите о нем, успешным ли он оказался, на Ваш взгляд?– В условиях пандемии COVID-19 мы, как и многие другие IT-компании Беларуси, не смогли остаться безучастными. Поэтому решили отдать наш новый продукт Lolo в безвозмездное пользование волонтерам Красного Креста, чтобы дать возможность координировать работу волонтеров и доставлять продукты и медикаменты пожилым людям. Каждый, у кого есть автотранспорт, мог пройти специальный инструктаж Красного Креста и помогать тогда, когда было время и желание помочь. Помимо очевидной социальной ценности, проект вовлек много наших собственных сотрудников и сильно сплотил команду, и даже был номинирован на премию HR-бренд года в Беларуси.– Какие цели у компании? Чего хотите добиться в обозримом будущем?– Наша задача стать дефолтной альтернативой гигантам ride-hailing. Как Android по отношению к iOS.– Какие шаги предпринимаются для расширения регионов присутствия? Или рост «вширь» не является приоритетом?– Является, это основной приоритет. Чем шире присутствие, тем лучше раскрывается потенциал нашей платформы. Мы активно выходим на предпринимателей и бизнес-сообщества в странах наших целевых рынков. Большую ставку делаем на Африку, этот континент будет развиваться быстрее всех в следующие 10 лет.– Расскажите, как можно стать клиентом Onde. Какой цикл действий нужно пройти от идеи до первой прибыли?– Делаете первую оплату, регистрируете App Store и Google Play аккаунты, передаете нам ваши логотипы, и уже через пару дней вы готовы стартовать. Весь процесс обычно укладывается в 2 недели. Дальше – регистрация водителей и привлечение клиентов, это уже зависит от партнера, мы можем только помогать с маркетингом на этом этапе.– Какой стартовый капитал необходим для запуска бизнеса на базе вашей технологии?– Ориентир 20-50 тыс долларов. Начать с нами не так дорого, но нужно заложить бюджет на первоначальный маркетинг и минимальный штат сотрудников. Плюс в том, что этот бизнес начинает приносить доход с первого дня старта сервиса.– Сотрудников «воспитываете» сами или предпочитаете «хантить» специалистов с опытом? Как попасть на работу в Onde?– Ориентируемся больше на сообразительность, чем на опыт. То есть, конечно, стараемся набирать опытных сотрудников, но не упускаем сообразительных. На таких не жалко потраченного времени на развитие и обучение. Достаточно много молодых специалистов прошли через нашу школу, и, думаю, высоко оценивают полученные скиллы. Приходите к нам работать.– Дайте совет начинающим бизнесменам, как не утонуть и оставить след в истории?– Давать такой совет – неблагодарное дело. Надо понимать, что риски велики. И что вы провалитесь с высокой вероятностью. Но если пробовать снова, то шансы повышаются с каждым разом. Кто-то просто не намерен мириться с положением дел. Они и добиваются успеха.

Беседовал Ринат Нурутдинов