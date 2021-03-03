ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Боливия: 7 студентов погибли при обрушении перил в университете
Трагический несчастный случай в университете Эль-Альто в Боливии. Перила на площадке перед аудиторией не выдержали натиска толпы студентов и сломались. По данным властей, с высоты около полутора десятков метров упали несколько человек – по меньшей мере 7 погибли. Полиция начала расследование #Боливия #студенты #смерть
Боливия: 7 студентов погибли при обрушении перил в университете Description: Трагический несчастный случай в университете Эль-Альто в Боливии. Перила на площадке перед аудиторией не выдержали натиска толпы студентов и сломались. По данным властей, с высоты около полутора десятков метров упали несколько человек – по меньшей мере 7 погибли. Полиция начала расследование. / Others
3 марта 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us