Боливия: 7 студентов погибли при обрушении перил в университете Description: Трагический несчастный случай в университете Эль-Альто в Боливии. Перила на площадке перед аудиторией не выдержали натиска толпы студентов и сломались. По данным властей, с высоты около полутора десятков метров упали несколько человек – по меньшей мере 7 погибли. Полиция начала расследование. / Others