Турецкая оборонная корпорация ASELSAN раскрыла финансовые показатели за минувший год. Доход компании в 2020-м вырос на 24% по сравнению с 2019-м и превысил 16 миллиардов лир. Чистая прибыль компании достигла 4,5 млрд лир, увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на пандемию, 48-я по величине оборонная компания в мире завершила 2020 год с рекордными результатами.

Гендиректор компании Халук Гёргюн прокомментировал результаты следующим образом: «Мы не прекращали свою деятельность ни на один день. Несмотря на негативные последствия пандемии, наш девиз звучал так: «ASELSAN не останавливается и не может остановиться!» Мы мобилизовали все наши финансовые ресурсы для того, чтобы свыше 4000 поставщиков, которые предоставляют продукцию и услуги компании ASELSAN, не пострадали от пандемии. Наши высокие показатели дохода к концу 2020 года являются результатом удачной стратегии управления».

Генеральный директор также обозначил цель «снизить зависимость страны от импорта путем производства высокотехнологичных продуктов и услуг в различных сферах»: «Обладая более чем 45-летним опытом работы, высокими инженерными навыками и финансовой мощью, ASELSAN способна достичь этих целей».

ASELSAN – оборонно-промышленная компания, основанная в Анкаре в 1975 году для удовлетворения потребностей военных коммуникаций турецких вооруженных сил. Турецкая компания заняла 48 место в ТОП-100 военных высокотехнологичных компаний по версии популярного издания Defence News.