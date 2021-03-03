Фонд «Общественное мнение» 3 марта опубликовал результаты социсследования, приуроченного к 90-летнему юбилею Михаила Горбачева. На вопросы, связанные с бывшим президентом СССР, россияне ответили, что он «сменил жизнь, снял «железный занавес»», «перестройку затеял», что «привело к демократии», а также – «он многое дал для нашей страны», «хотел вывести страну из застоя», при нем «хорошо жили».

Отрицательной его роль называют потому, что «он развалил нашу родину – СССР», «развалил промышленность, сельское хозяйство», «им командовала Америка». 16% опрошенных полагают, что Михаил Горбачев одобряет нынешний курс России, 30% уверены, что не одобряет.

На вопрос, «какую роль Михаил Горбачев сыграл в истории страны», 61% респондентов ответили «отрицательную» и 18% – «положительную». В развале страны и распаде СССР его обвинили 13%. «Врагом народа» и «предателем» его охарактеризовали 7% опрошенных.

Среди ассоциаций, связанных с Горбачевым, люди назвали «перестройку, демократию, гласность», «разруху, бедственное положение людей», «нейтральное, равнодушное отношение», «время моего детства», «антиалкогольная кампания», «дефицит, карточную систему» и «родимое пятно на темени».

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чуть более половины опрошенных россиян (51%) назвали первого президента СССР Михаила Горбачева человеком, который думал о благе страны, но при этом его деятельность принесла больше вреда, чем пользы. За пять лет доля респондентов, негативно оценивающих деятельность экс-президента, снизилась на 10 процентных пунктов.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 2 марта отметил 90-й день рождения и установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР и СССР Владимир Ленин прожил 53 года, до 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев скончался на 76-м году жизни, пришедший после Юрий Андропов – в 69 лет. 73 года – прожил генсек ЦК КПСС Константин Черненко.