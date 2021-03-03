Всего 41% россиян, потерявших работу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, смогли вновь трудоустроиться, передают «Ведомости» со ссылкой на аналитическую записку Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?».

Основной причиной того, что 59% граждан не смогли найти новое место работы, по мнению издания, стало то, что госструктуры не слишком эффективно помогали людям в поисках. Центры занятости с начала пандемии были переориентированы на денежные выплаты.

В апреле 2020 года максимальный размер пособия по безработице был поднят с 8000 до 12 130 рублей, а в мае – увеличен нижний порог с 1500 до 4500 рублей. В конце 2020-го эти меры отменили. Как пояснили эксперты, повышение пособий по безработице привело к тому, что люди, понимая, что найти работу очень трудно, стали гораздо активнее регистрироваться как официально безработные, чтобы получать деньги во время кризиса.

Ранее в Минтруда заявили, что уровень бедности в России достиг 13,5%, то есть почти 20 миллионов человек. При этом количество зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло с 3,5 до 4,8 миллиона человек. В начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас – 6,4%. В ведомстве отмечают сохранение экономической нестабильности организаций и то, что «значительная численность граждан» находится под угрозой потери работы.