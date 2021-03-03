У бывшего главы продовольственного управления Министерства обороны РФ полковника Александра Бережного конфисковали две иномарки и элитную квартиру с машино-местом на юго-западе Москвы, в которой только сантехника и занавески стоили 5 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Недвижимость была оформлена на тещу-пенсионерку, утверждавшую, что она заработала на квартиру, торгуя картошкой и скотом в Карачаево-Черкесии.

Имущество Бережного было изъято по иску столичного военного прокурора генерал-майора юстиции Владислава Приходченко. По версии следствия, полковник мог быть причастен к делу о взятке в 368 миллионов рублей, по которому суд отправил на 6,5 года в колонию бывшего гражданского специалиста военного ведомства Александра Борувкова, полностью признавшего свою вину. Сотрудники военного ведомства получали деньги в период с 2014-го по 2017 год за «общее покровительство и выгодные контракты».

Прокуратура считает, что «в составе преступной группы» часть откатов Бережной мог использовать для покупки активов в столице, например, квартиры в ЖК «Квартал на Ленинском» на ул. Удальцова общей площадью 106,5 кв. м. По документам, элитную недвижимость и машино-место в 2014 году приобрела теща офицера Галина Птицина за 22 миллиона рублей.

Позже в ходе следствия выяснилось, что все свои накопления Птицина потратила на квартиры в Ростове-на-Дону и Севастополе, а настоящим владельцем недвижимости оказался полковник Бережной. На ремонт этой квартиры ушло 3 миллиона рублей, еще почти 5,3 миллиона были потрачены на сантехнику, занавески и четыре произведенных в Италии стула.

Также выяснилось, что Бережной купил и оформил на супругу Ирину два автомобиля: BMW 520i и Audi A4. Вскрылся и еще один факт: полковник является большим поклонником моды и постоянным клиентом московского ЦУМа, где за полгода он с помощью карты привилегированного покупателя потратил более 400 тысяч рублей.

В сумме общие расходы семьи полковника за три года составили более 34 миллионов рублей при доходе супругов в почти 5 миллионов рублей (за аналогичный период). Объяснить происхождение средств на суде Бережной отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя или своих близких.

Бережного и его коллег арестовали в 2018 году после дачи показаний предпринимателем Алексеем Калитиным и бывшей женой подполковника Алексея Гринюка, также проходившего по делу о взятке. В частности, женщина рассказала, что видела, как ее муж прятал деньги, судя по всему, полученные в виде взяток, в тайники. Речь шла о пачках пятитысячных купюр, которые чиновник запихивал в дверь холодильника, а также упаковывал на балконе в полость между подоконником и стеной, заливая потом сверху монтажной пеной.

Женщина, пытаясь вычислить новую пассию своего мужа, изучила переписку в его мобильном телефоне. По ее словам, он использовал различные мессенджеры для тайного общения с предпринимателями, которые присылали предложения сделок, а также копии документов.