Дочь посла России в Алжире Игоря Беляева Полину обокрал мошенник, с которым изначально она собиралась продавать поддельные драгоценности, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В начале февраля дочь дипломата познакомилась с неким Платоном, который в ходе переписки в Telegram предложил ей сделать копии ее украшений и продать их.

Беляева согласилась на авантюру и 16 февраля передала сообщнику часы Rolex, браслет и кольцо Chopard, а также подвеску Carrera. Получив ювелирные изделия, мужчина исчез. Девушка подала заявление в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, общая сумма ущерба составила почти 2,1 миллиона рублей.

В 2019 году посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро обвинили в краже книги с биографией Джакомо Казановы из книжного магазина. Дипломат спрятал книгу в газету и попытался выйти незамеченным, однако его задержали сотрудники охраны и доставили в полицию.