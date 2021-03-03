Чиновники Ярославской области включили в смету строительства средней общеобразовательной школы в селе Вощажниково «тактильные 3D-портреты» Владимира Путина, Дональда Трампа, Владимира Ленина, а также Иосифа Сталина в качестве «оборудования для слепых и слабовидящих обучающихся», сообщают«Открытые медиа». Соответствующий аукцион 26 февраля объявило государственное казенное учреждение «Единая служба заказчика», подведомственное департаменту строительства Ярославской области. Стартовая цена контракта составляет 374,755 миллиона рублей, источником финансирования госзакупки является бюджет Ярославской области.

Всего в перечне портретов 12 имен. Помимо Путина, Трампа, Ленина и Сталина там фигурируют императрица Екатерина II, поэт Александр Пушкин, физик Альберт Эйнштейн, основатель международной системы письма для слепых Луи Брайль, первый космонавт Юрий Гагарин и последний российский император Николай II. Кроме того, авторы указали в списке имена «Мао Ц» и «Толстой», подразумевая, очевидно, первого председателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна и писателя Льва Толстого. Стоимость комплекта из 12 портретов оценена сметой в 26 468 рублей.

Тактильные портреты всех персон, указанных в смете на строительство Вощажниковской школы, присутствуют в ассортименте на сайте «Тифлоцентра «Вертикаль»», производителя оборудования для незрячих людей. Компания продает выпуклые образы не только российского лидера, но и других современных политиков: канцлера Германии Ангелы Меркель, пятого президента Украины Петра Порошенко и главы Чечни Рамзана Кадырова.